Telenovelas, de luto: Muere famoso actor de forma repentina tras perder la memoria; lloran su partida

Bogotá, Colombia.- El mundo del espectáculo y las telenovelas está de luto. Este jueves 9 de febrero se confirmó el deceso de Luis Fernando Múnera, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, en la que hizo decenas de telenovelas amadas por todos. El histrión falleció a la edad de 73 años y hasta ahora se desconoce su causa de muerte oficial, sin embargo, se sabe que su salud se había estado deteriorando desde hace tiempo.

Múnera nació en Antioquia en 1949 e inició su trayectoria artística en 1981 con diversos papeles, aunque su poderosa voz también le permitió desarrollarse como locutor de radio. Por este motivo, interpretó papeles de hombres muy fuertes como abogados, políticos y villanos. Uno de sus papeles más recordados fue en el cine al interpretar a 'El Culebrero' ('Gustavo Calle Isaza') en el filme La Estrategia del Caracol, una de las producciones más reconocidas de Colombia.

Luis Fernando Múnera (QEPD)

Además protagonizó más de 40 telenovelas y series de televisión, entre las que destacan La nocturna, Los pecados de Inés de Hinojosa, Te voy a enseñar a querer, La mujer del presidente, Pedro el escamoso, La saga, negocio de familia, Los caballeros las prefieren brutas, Escobar, el patrón del mal, La viuda negra 2 y El Chapo. En la pantalla grande, estuvo en La pena máxima, Perder es cuestión de método, Colombianos, un acto de fe, Soñar no cuesta nada, Paraíso travel, El paseo, entre otras.

De momento no ha sido divulgada su causa de muerte, sin embargo, él mismo declaró ante la prensa hace un tiempo que había estado sufriendo problemas de salud que incluso lo llevaron al hospital: "He tenido problemas de salud, quebrantos, que me han llevado a estar interno en la Clínica Palermo, afortunadamente no graves pero sí me han dado bastante duro, he estado bastante mal", señaló.

El histrión quien se retiró hace un tiempo porque argumentó que ya no era el mismo de antes, además de que ya había nuevos actores y casi no habían papeles para él, aclaró que en uno de esos episodios de salud su memoria se vio afectada y que, además, le dio una infección urinaria: "Tuve incapacidad para salir, para comer, para hacer un montón de cosas, pero ya lo he superado", indicó entonces. Descanse en paz.

