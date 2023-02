Trágico adiós: Asaltan a famosa actriz de Televisa y muere de infarto; filtran su herencia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien estaba en la cúspide de su carrera al momento, perdió la vida debido a un infarto en un intento de asalto en calles de la CDMX. Se trata de Mariana Levy, quien protagonizó varios melodramas en Televisa y laboraba como conductora también al momento de su deceso, ocurrido un 29 de abril del 2005. Su partida tan trágica y repentina paralizó al espectáculo.

La hija de Talina Fernández, conductora apodada 'La Dama del Buen Decir', tenía 39 años al momento de su muerte y dejó sin madre a tres pequeños: María, fruto de su relación con Ariel López Padilla, Paula y José Emilio, quienes son hijos del empresario José María 'Pirru' Fernández, con quien la actriz estaba casada en ese momento. La querida protagonista de telenovelas falleció víctima de un infarto fulminante al pensarse víctima de un asalto y desde entonces ha sido profundamente extrañada.

Levy empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 80, actuando en proyectos como Vivir enamorada, Los años felices, Martín Garatuza, Rosa Salvaje, Lo blanco y lo negro y Yo compro esa mujer. En 1991 vino su primer protagónico en La pícara soñadora, para después estelarizar La última esperanza, Caminos Cruzados y Bendita mentira. Levy también fue integrante del grupo Fresas Con Crema en los años 80.

Mariana Levy (QEPD)

Como se recordará, su muerte sobrevino un viernes 29 de abril de 2005 en la CDMX, a plena luz del día, cuando la actriz y cantante salió de su casa junto a su esposo, sus dos pequeñas hijas y siete niñas más rumbo a un festejo por el Día del Niño, sin embargo, la actriz se percató que se acercaban a su auto hombres armados. Al pensarse víctima de un delito con sus hijos en el auto, el susto hace que sufra un infarto y cae muerta en cuestión de instantes.

Mariana Levy (QEPD) y Talina Fernández

Ahora, a 18 años de su fallecimiento, surgen declaraciones retomadas en el programa Hoy sobre su herencia. Hace unas semanas Paula, su hija, confesó que seguiría los pasos de Mariana pues había comenzado a estudiar actuación, además de comentar que hasta la fecha no había recibido ni un peso de su herencia ni sabía la fecha en la que lo recibiría: "Son temas muy complicados, no he podido cobrar mi dinero. Tenemos que llegar a acuerdos mis hermanos, la albacea y yo. Son temas legales muy aburridos", explicó.

Mariana Levy (QEPD) y sus hijos con 'El Pirru'

Ante estas declaraciones es Talina Fernández, abuela de Paula, quien se pronunció al respecto, asegurando que desconoce porqué no ha avanzado el proceso para pagar su herencia: "La herencia de mi hija Mariana la está manejando la albacea que se llama Carolina Capilla, no sé qué esté atorado porque Mariana se murió hace 18 años y no han recibido la herencia (...) Parte de la herencia es donde vive Pirru, entonces no sé qué arreglos tengan ahí", finalizó.

Fuente: Tribuna