Tras 30 años en Televisa y debut en TV Azteca, galán se vuelve mujer y queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien recientemente celebró sus primeros 30 años en las filas de Televisa y que en 2020 apareció por primera vez en TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes debido a que este viernes 10 de febrero no apareció conduciendo el programa Hoy. Se trata del actor Arath de la Torre, quien estudió en el CEA y dio sus primeros pasos en el medio actuando en melodramas.

El intérprete originario de Cancún, Quintana Roo, formó parte de novelas como Soñadoras, Amigas y rivales, Alebrijes y rebujos, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Una familia con suerte y la última, Juntos el corazón nunca se equivoca, en el año 2019 pues desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna. Sin embargo, también ha protagonizado series de comedia como Dr. Cándido Pérez y Simón Dice.

Durante algunos meses se estuvo especulando que Arath ya no contaba con contrato de exclusividad en Televisa pues durante el inicio de la pandemia los traicionó con la empresa del Ajusco apareciendo como invitado del programa La Resolana conducido por 'El Capi' Pérez. Sin embargo, semanas atrás el esposo de la actriz Susy Lu aclaró que afortunadamente seguía teniendo este beneficio, pero explicó que no podría asegurar hasta cuándo.

Durante la mañana de ayer jueves 9 de febrero De la Torre, quien en 2021 enfrentó un escándalo de infidelidad y hasta fue despedido de El Tenorio Cómico, sí acudió a trabajar al matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría y puso a reír a todo el público de Las Estrellas con sus ocurrencias. Resulta que el conductor se volvió mujer para imitar a Ema Pulido de Las Estrellas Bailan en Hoy, luciendo irreconocible con tacones, maquillaje y hasta peluca.

Sin embargo, el famoso de 47 años no acudió a trabajar este viernes a los foros de la empresa de San Ángel pues no apareció conduciendo el programa Hoy al lado de junto a Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, Tania Rincón, Andrea Legarreta y Andrea Escalona. Hasta el momento la producción no ha aclarado porqué Arath y Paul Stanley no están conduciendo la emisión como habitualmente lo hacen. ¿Crees que este par de conductores haya sido despedido?

