Tras renunciar a Televisa por TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' y da dura noticia ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien trabajó por más de tres décadas en Televisa y que el pasado 2021 firmó su primer contrato en TV Azteca, dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy porque compartió una terrible noticia y hasta rompió en llanto. Se trata de Laura Flores, quien generó preocupación tras anunciar que su hijo Alejandro está hospitalizado.

La querida actriz se dio a conocer con el público de San Ángel por su participación en melodramas como Piel de otoño, Tres Mujeres, Cómplices al rescate, Un refugio para el amor, Mundo de fieras, Fuego Ardiente, entre otros. Sin embargo, desde que se quedó sin contrato de exclusividad probó suerte en otras televisoras como Telemundo y hasta el Canal Azteca Uno, donde fue participante del reality MasterChef Celebrity.

Durante la mañana de este viernes 10 de febrero Laura reapareció en el matutino Hoy, donde ella fue conductora, debido a que compartió una triste noticia con toda la audiencia y es que informó que tuvo que viajar de México a Miami de emergencia porque uno de sus hijos adoptivos estaba delicado de salud y había sido hospitalizado. La también cantante incluso se quebró y lloró al hablar de esta difícil situación que afecta a su familia.

Mi hijo Alejandro está super mal, al grado que sus hermanos se lo tuvieron que llevar al hospital".

Al inicio la famosa actriz dijo que Alex habría sido internado por problemas en el páncreas y que sería sometido a una delicada cirugía, pero horas más tarde compartió la razón exacta con sus millones de seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, Flores hizo una transmisión en vivo en la que informó las causas que llevaron al jovencito al hospital y dijo que se debía a una úlcera estomacal.

Añadió que Alejandro sería sometido a una endoscopia y lloró al hablar de la canción que le escribió a él titulada Tu amor me fortalece: "Su amor me fortalece, mucho, mucho, me fortalece el amor de mis hijos y ver el amor que hay entre ellos, algo hice bien caray", expresó entre lágrimas. Laura también dijo las gracias a todos sus admiradores por sus mensajes de apoyo y comentó que probablemente el sábado su hijo sería dado de alta.

