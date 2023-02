Yuridia responde a Chapoy y 'Ventaneando' tras nuevos ataques: "Nadie va regresar los años que perdí"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida intérprete Yuridia de nueva cuenta hizo uso de sus redes sociales para responder a los más recientes ataques que recibió de parte del equipo de conductores de Ventaneando, encabezado por Pati Chapoy, ya que estos ni siquiera le ofrecieron una disculpa y al contrario, volvieron a destrozarla. La exalumna de La Academia expuso que este programa de espectáculos la dejó al borde del suicidio en su juventud.

En la reciente emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta, Pedro Sola y demás elenco señalaron que la originaria de Hermosillo, Sonora, en realidad estaba exagerando y recordando una situación que ocurrió hace muchos años. Y es que los colaboradores de Chapoy señalaron que la famosa en realidad era de mente débil y señalaron que nunca ha sabido aceptar el peso de la fama.

'El Muñeco' se puso de ejemplo asegurando que él también ha recibido ataques mediáticos pero que gracias a que tiene muy claro quién es, todas estas críticas no le afectan. Por su parte la jefa de información señaló que la esposa de Matías Aranda no debería de quejarse de lo que vivió en el pasado pues "gracias" a eso triunfó: "Tuvo que lidiar con que ya era una figura pública y no le gustó. Yo pienso que en realidad esta etapa que ella llama oscura la llevó a algo muy luminoso, que es la carrera de la que vive hoy en día".

Como era de esperarse, 'Yurita' no se quedó callada y respondió mediante un breve comunicado que compartió en sus historias de Instagram: "Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas", escribió. Eso sí, la intérprete de éxitos como Amigos no por favor aseguró que ella no ocupa las disculpas de ellos ni de nadie.

Fuente: Instagram @yuritaflowers

Ojo: no necesito disculpas, a mí nadie me va a regresar los años que perdí, pensando si vivir era opción para mi o no. Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos y de eso no tengo dudas".

Asimismo, Yuridia compartió una captura de pantalla en la que muestra que fue bloqueada de las redes de Ventaneando luego de esta serie de comentarios contra ellos. La cantante del tema Qué Agonía también publicó unos videos en los que les pide a sus fans no estar preocupados por su salud mental, asegurando que sí lloró "un par de veces" por la polémica pero declaró que está bien. Además le dijo a su audiencia que no se lancen contra 'El Escorpión Dorado' porque él no tiene nada qué ver en esto:

Él no sabía por lo que yo había pasado, y no quiero que ustedes estén en contra de él, porque sí le creo que él no sabía nada".

Yuridio pidió a sus fans que no se preocupen por ella

Fuente: Tribuna