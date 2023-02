"De la chin...": Tras estar en la cárcel y volverse mujer, galán de Televisa arremete contra AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien impactó a todos al transformarse en mujer para una serie y pasó gran parte de su niñez en la cárcel pues su madre era celadora en la prisión Lecumberri, explota y arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Eduardo Yáñez, quien se le fue con todo al morenista durante la reciente entrevista que le concedió a Adela Micha para su programa La Saga.

El actor, quien ha protagonizado telenovelas de Televisa como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa, impactó al transformarse en mujer para la serie Mi Tío, pues fue caracterizado con maquillaje, peluca y hasta tacones. Tras rumorarse que volverá a Televisa para protagonizar el remake de El Maleficio, Yáñez externó su descontento con la falta de resultados que ha dado la administración del presidente.

En una parte de la charla que sostuvo con la periodista, se tocó el tema del Gobierno en turno, y pese a manifestar que nuevamente iba a ser blanco de críticas de sus detractores por su forma de pensar, el actor de 62 años expresó: "Yo creo que estamos bastante de la chin... ¿no?, yo creo que es innegable los números y contra eso no se puede. Hay más desempleo, hay más pobreza, hay más violencia, hay más robo, hay más corrupción, hay más de todo lo que se dice que no hay, hay doble, es la verdad".

Al respecto de sus detractores, Lalo manifestó: "Hay gente que contesta '¿entonces tú preferías como estaba antes?', entonces tu respuesta quiere decir que es normal, que está bien, que como antes estábamos así pues hay que estar más jod... también. No, no podemos normalizar eso, ¡qué barbaridad!". De la misma manera, el histrión externó su postura en contra con respecto a la que La Guardia Nacional de México tenga entre sus nuevas labores el vigilar el Metro de la CDMX.

"¿Qué onda con el ejército?, con todo mi respeto, mi padrastro fue Mayor del Ejército, tengo amistades que son militares, pero con todo el respeto a ellos, ¿qué onda con el Ejército?, o sea, ellos están para cuidarnos, para protegernos de enemigos foráneos, no están para estar como vigilando en el metro, ¿o qué onda? Esto ya lo digo no como el actor, sino como ciudadano", expuso al respecto.

Posteriormente, Yáñez externó su descontento por las constantes noticias con relación a la desaparición de mujeres: "Señores, por favor a sus hijas, si es algo que es innegable, y sigue sucediendo, no importa que lo digan como lo digan, cuiden a sus hijas y a sus hijos, por favor (...) váyanse con sus hijos, acompáñenlos, llévenlos, que entren a la puerta, sáquenlos de ahí, llévenlos a su casa", comentó.

Y agregó: "'Es que también pasaba antes'... no, sácate a la chin..., no porque pasaba antes tiene que seguir pasando, y en más cantidad, o sea, no debe de pasar", declaró. Finalmente, el histrión aseguró que gran parte de los mexicanos no están contentos con el gobierno que encabeza López Obrador. "Ve nuestro carácter, los mexicanos éramos tan alegres, tan ayudadores, el mal humor en la mañana cuando sales, la gente sale agresiva, manejando, a querer llegar a su rollo, neta hay un empu... ahí afuera, todo ese odio", expresó.

