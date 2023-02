Exactor de Televisa denuncia abuso y expone así a su agresor: "Sus abogados lo esconden"

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El pasado 8 de marzo, un exactor de Televisa se armó de valor y denunció a través de sus redes sociales que sufrió abuso a manos de una persona sumamente influyente en el mundo de la música, tanto es así que incluso, una destacada periodista de espectáculos salió en su defensa cuando el escándalo se desató. A casi 1 año de estos eventos, el histrión rompió el silencio y reveló cómo iba avanzando su proceso legal, el cual no parece ir tan bien como se esperaría.

Se trata de Mauricio Martínez, quien saltó a la fama tras participar en el reality show de la empresa de San Ángel, Operación Triunfo, desde donde intentó catapultar su carrera en la actuación, apareciendo en melodramas como Clap... el lugar de tus sueños, Atrévete a soñar, La mujer del vendaval, Porque el amor manda, Señora acero y El Vato; sin embargo, en algún momento decidió mudarse a Nueva York, donde continuó con su carrera e incluso se le ha visto en producciones de Broadway.

Mauricio Martínez revela cómo el proceso penal contra Antonio Berumen

Como se mencionó anteriormente, el pasado 8 de marzo, el cantante denunció que sufrió abuso sexual por parte del productor musical Antonio Berumen, esto después de que la exTimbiriche, Sasha Sokhol destapó que sufrió abuso por parte de Luis de Llano Macedo. Por su parte, Mauricio regresó a México para levantar una denuncia de manera formal en contra de su propio agresor, ante las autoridades.

Recién al medio día del pasado viernes, 10 de febrero, Martínez compartió un video en donde se aprecia a Toño Berumen paseando por el Vaticano junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, esto pese a que es investigado por al menos 10 casos de abuso y, aunque ha sido citado a algunas audiencias, el imputad no ha acudido a ninguna : "Antonio N. no se ha presentado en ninguna de las audiencias de nuestro caso y sus abogados lo esconden, pero en diciembre, estuvo con Samuel García en el Vaticano. El juez ordenó que comparezca custodiado por la policía de investigación este lunes o le girarán orden de aprehensión".

Horas después, Mauricio emitió un comunicado en donde señaló que no culpa a Samuel García de haber viajado con Antonio Berumen a Italia, puesto considera que en aquel entonces el gobernador no era consciente de que Berumen era investigado por abuso: "No estoy ni culpando ni señalando a Samuel García. Él subió los videos el 13 de diciembre, cuando levó a parte de su gabinete al Vaticano. Y quien les dio el tour fue Antonio N., quien tiene (desde hace casi 1 año) más de 10 denuncias por abuso sexual y para esa fecha no se había presentado al proceso. Repito, sus abogados afirmaron que se encontraba muy enfermo, pero en los videos se ve muy sano".

