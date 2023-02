FOTOS: Tras pleito con Yuridia, 'Ventaneando' hace lo impensable y sus fans los destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana, Ventaneando, entró al ojo del huracán, después de que saliera a la luz el tema sobre cómo la producción liderada por Pati Chapoy trató a Yuridia en sus inicios en el mundo de la farándula, momento en el que fue sumamente criticada por su aspecto físico. Ante esto, la cantante de Amigos no por favor emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en donde reveló que, en aquel entonces, incluso llegó a pensar en quitarse la vida.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, con otros artistas, se esperaba que el equipo del show de espectáculos de TV Azteca emitiera algún comentario con respecto a ello, cosa que hicieron, ésta no agradó al público, ya que, lejos de disculparse, cada uno de los conductores reafirmaron su postura e incluso culparon a Yuridia por no saber lidiar con el "peso de la fama", cosa que provocó la furia de miles de usuarios de Twitter.

Parece ser que la producción de Ventaneando está haciendo todo lo posible para hacer pasar el tema por desapercibido, incluso el día de ayer se les vio hacer lo impensable, puesto celebraron el cumpleaños de Linet Puente, cosa que fue presumida por la presentadora en sus redes sociales: "Gracias familia", comentó la famosa presentadora; sin embargo, algo que llama la atención es que, según Google, su aniversario de vida es el 23 de junio y no el 10 de febrero.

Y aunque parece que los conductores se muestran ajenos al descontento del público, las cosas en redes sociales parecen ser completamente distintas, ya que, el día de ayer trascendió la noticia de que miles de usuarios le pidieron a TV Azteca que cancelasen de una vez por todas al show de espectáculos, ya que, consideran que los conductores se han burlado y ofendido de muchos otros artistas, calificándolos de: "privilegiados", "machistas", "gordofóbico" y "tóxicos".

Mientras que la propia publicación de Linet Puente estaba llena de desaprobación por parte de los pocos seguidores que comentaron: "Como no se los llevó la pandemia, el mundo sería un lugar mejor", "Ahora si me decepcionaste Linet, se pasaron con Yuridia, no hay que ser tan lame botas por favor", "Qué pena tu actitud Linet, nadie más que tú sabe que lo que es hablen de tu cuerpo, también tuviste problemas con tu peso e incluso en ese mismo programa te llegaron a criticar por tu peso, ¿cómo puedes ser parte de esos acosadores?".

