Lo sacaron del clóset: Tras renunciar a Televisa, Marco Antonio Regil confiesa ¿romance con hombre?

Ciudad de México.- Tras volverse famoso y ser reconocido por conducir programas de Televisa como Atínale al Precio y 100 mexicanos dijeron, Marco Antonio Regil decidió cambiarse a las filas de TV Azteca este año, lo que dejó en shock a más de uno. No obstante, lo que confesó después paralizó la farándula. ¿Salió del clóset? No, pues aunque esto se ha rumorado desde hace varios años y hasta algunos youtubers han asegurado que temería confesarlo, él ha señalado que no es gay.

El ahora conductor del programa Escape Perfecto sí confesó que alguna vez recibió una propuesta indecorosa de un alto ejecutivo. Aunque nunca especificó de qué televisora, para muchos fue obvio que hablaba de Televisa, pues en esa televisora estuvo trabajando más de 20 años. De acuerdo a lo que contó el presentador, ese ejecutivo de alto rango le ofreció dinero para tener relaciones sexuales con él y aunque en su momento le incomodó, ahora lo toma con humor.

El conductor de 53 años aseguró que fue tajante al rechazar la oferta que le hicieron: "En mi caso no fue acoso, nada más fue una oferta que me hicieron llegar y dije: 'gracias, pero no', qué amables que le pongan precio a mi cuerpecito". El tema ya lo había abordado cuando estuvo como invitado en el programa de YouTube Envinadas, pues ahí habló sobre el supuesto catálogo de actrices de Televisa, afirmando que él nunca supo si existió o no.

"Si existía o no, nunca lo vi, pero alguna vez le quisieron atinar a mi precio, pero no, para eso no me rento", señaló Regil, quien siempre ha sido hermético sobre su vida privada, lo que ha despertado rumores acerca de su orientación sexual. Además, ha tenido pocas relaciones y hasta ahora continúa soltero y sin hijos. Por otro lado, enfrentó la muerte de su mamá hace unos años y afirma que está agradecido de que haya terminado una etapa tan dolorosa.

Como se recordará, hace unas semanas lo entrevistaron en Venga la Alegría y se sinceró sobre el golpe más fuerte de dolor y de alegría: "El más fuerte fue la pérdida de mi mamá, hace casi 6 años que falleció. Fue mi hija, mi compañera, mi todo. No solo perdí a esa compañera o inspiración sino también este rol de hijo", explicó. Y confesó también cuál fue su mejor momento: "El momento mas feliz de mi vida fue en 1998, siempre le había querido regalar una casita (a su mamá) y en 1998 se me hizo", reveló.

Fuente: Tribuna