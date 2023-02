Murió en su vientre: Tras dura cirugía, actriz de Televisa pierde a su bebé y llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa se viste de luto en redes del programa Hoy y recuerda cómo fue perder a su bebé cuando le faltaban apenas unas semanas para dar a luz. Se trata de Jacqueline Bracamontes, quien recordó cómo fue estar embarazada de sus mellizos y perder a uno de ellos luego de complicaciones. La actriz fue llevada de emergencia al hospital donde permaneció 21 días internada.

Jacky estuvo más de 19 años en las filas de Televisa protagonizando telenovelas como Rubí, Las tontas no van al cielo y Sortilegio, sin embargo, en 2021 abandonó México y se cambió a las filas de Telemundo. La también exconductora de Netas Divinas siempre fue clara sobre su sueño de convertirse en mamá y formar una familia, lo cual logró cumplir junto a su esposo, el piloto de carreras Martín Fuentes, con quien debutó en la maternidad en 2013.

Casi 10 años después de que debutara como mamá, la actriz se conmovió al recordar su primer embarazo y al bebé que perdió, pues esperaba mellizos pero solo sobrevivió su hija. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la famosa compartió una fotografía en blanco y negro de cuando estaba en la dulce espera, sin embargo, lo que más conmovió fueron las palabras que expresó, pues dejó muy claro que su fallecido hijo Martín sigue presente en su vida.

"Recordando nuestro primer embarazo en este increíble #tbt (en la panza, Jackita y nuestro angelito)", escribió. La publicación no pasó desapercibida para su marido, quien con un gran sentido del humor bromeó sobre su peso: "Ahora va a ser al revés, mi @jackybrv atrás, agarrando mi pancita", mencionó, mientras que en otro mensaje agregó: "Denle de comer a ese joven... y ese #afro esta de los 80’s".

Instagram @jackybrv

Como se recordará, casi en la recta final de su embarazo, exactamente en la semana 34, Jacky sufrió fuertes contracciones que la llevaron de emergencia al hospital, donde los médicos tuvieron que realizarle una cesárea de urgencia, pues algo no estaba bien con sus mellizos. Poco después, Bracamontes compartió algo muy doloroso: que su hijo había perdido la vida en su vientre tres días antes: "Al bebé nunca lo vi porque cuando nació, mi chiquito ya había fallecido, tres días antes".

"O sea, estaba dentro de mi panza, pero ya había fallecido. Hay un video que Martín tomó y que pues nunca lo quise ver... Martín sí lo vio, él estaba ahí viendo el parto, pero (al bebé) nunca lo tuve en mis brazos (…) Tardé 21 días en el hospital… no podía ni pararme a caminar (...) fue muy duro lo que me tocó vivir (...) Me ayudó el hecho de tener a mi hija Jacky ahí (...) que estaba en terapia intensiva luchando por su vida", contó a la periodista Rebeka Smyth en 2021.

Fuente: Tribuna