Murió solo: Actor de 34 años de edad fue encontrado por la policía sin signos vitales al interior de su casa

Texas, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo en Estados Unidos y algunas partes del mundo se ha vestido de luto luego que se confirmara la muerte del joven actor Cody Longo de 34 años de edad, el cual había ganado fama por participar en la exitosa serie Days of our lives. El deceso, pese a haber sido confirmado recientemente, se dijo que sucedió el pasado miércoles 8 de febrero cuando la esposa del histrión, identificada como Stephanie, mostró preocupación por no saber nada de él, lo que la llevó a pedir ayuda de las autoridades quienes finalmente lo hallaron sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, Longo se encontraba al interior de su casa ubicada en Austin, Texas, sitio al cual los uniformados llegaron tras un reporte de control de bienestar pues su pareja no podría establecer contando con el famoso. Tras llegar al domicilio indicado, la policía llamó en repetidas ocasiones a la puerta sin que hubiera alguna respuesta; luego de haber derribado la puerta y entrar a inspeccionar, se percataron que el cuerpo sin vida del actor estaba sobre la cama.

Cody Longo, quien daba vida al personaje de 'Nicholas Alamain' en Days of our lives, había estado luchando contra el consumo de alcohol por varios años y se sabe, había estado acudiendo a rehabilitación para poder hacer frente a la enfermedad. A pesar de tal antecedente no se ha revelad cuál fue la causa oficial del deceso pero se espera que con la realización de la respectiva autopsia, más detalles se informen en los siguientes días.

La familia del actor estaba compuesta por la pareja y tres hijos de siete, cinco y un año de edad a quienes los amigos, familiares y fanáticos del actor dirigieron condolencias. Longo nacido en Colorado en 1988, había incursionado en la industria desde principios de la década de los 2000 tras haber participado en diversos videos musicales; sin embargo, fue en la cinta Ball Don't Lie que se estrenó en 2008 cuando obtuvo un papel significativo que lo llevó a estar en la mira de los productores.

"Era un padre increíble y el mejor esposo. Todo nuestro mundo está hecho añicos", dijo la esposa del actor a medios locales.

Aunque tus participaciones secundarias en diversos proyectos, su papel más relevante fue ele de 'Nicholas Alamain', el cual apareció un total de ocho episodios de la serie Days of our lives, mismos que se transmitieron en el año 2011. Luego de su salida de dicho proyecto, incursionó en la serie CSI: NY y para 2012 fue parte de la serie Hollywood Heights. La más reciente aparición que había tenido en la televisión estadounidense fue en la serie Starting Up Love en 2019.

