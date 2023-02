Se volvió hombre: Tras dejar TV Azteca por Televisa, actriz sufre dura muerte y llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una aclamada actriz y conductora, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que ya lleva más de 11 años en las filas de Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace varias horas apareció de luto en el programa Hoy y expresó su tristeza por una dura pérdida. Se trata de Mariazel Olle Casals, quien habló de lo difícil que ha sido para ella la partida de su madre María Dulos.

La también comediante española inició su carrera desde que era una niña participando en más de 20 obras de teatro infantiles y luego estudió durante 3 años en el CEFAT. Posteriormente se integró a las filas de la televisora del Ajusco y grabó algunos capítulos del programa unitario Lo que callamos las mujeres y además tuvo papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez.

No obstante, en la actualidad ya lleva más de 11 años trabajando para San Ángel y ha sido parte de programas como Está cañón, Más Deporte, La Jugada, entre otros pero sin duda alguna ser parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa fue su mayor acierto. Además recientemente causó furor al concursar en Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde hasta se volvió hombre para una de las coreografías que realizó al lado de Yurem Rojas.

Durante la mañana del viernes 10 de febrero Mariazel apareció en el programa Hoy debido a que generó tremendo revuelo con una imagen de su pasado que compartió y es que mostró cómo lucía cuando estaba embarazada de su única hija Laia. Sin embargo, lo que más causó revuelo de su publicación fue que habló sinceramente sobre esa etapa de su vida y admitió que no estaba del todo contenta debido a que en esa época su mamá estaba delicada de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora oriunda de Barcelona explicó que en las últimas semanas de su embarazo no la pasó muy bien pues aunque le entusiasmaba la llegada de su pequeña, a su vez estaba lidiando con la enfermedad de su madre: "Para ese entonces mi mamá ya estaba muy enferma y muy mal, me angustiaba mucho que no pudiera conocer a su nieta", explicó.

La actriz añadió que se siente muy agradecida con la vida porque Laia nació justo antes de la partida de su progenitora, por lo que ella sí pudo conocerla: "Podría decir que en esta foto estaba completamente feliz por la llegada de nuestra niña pero no estaría siendo del todo honesta, lo que si estaba era muy ilusionada y ansiosa por tenerla entre mis brazos". 'Zel' nunca ha dicho qué sufría la señora María, por lo que se desconoce la causa de su muerte que ocurrió hace 10 años.

