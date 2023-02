Tragedia en el espectáculo: Enfermedad mata a famoso actor hospitalizado; le dan el último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la actuación está de luto pues falleció el actor costarricense Álvaro Marenco. El deceso ocurrió este jueves, a los 79 años de edad, a poco más de un mes de alcanzar los 80. La noticia fue confirmada por su hijo Ítalo Marenco a través de sus redes sociales, donde le dedicó un conmovedor mensaje. El histrión estaba internado en el Hospital Calderón Guardia los días anteriores a su muerte y luchaba contra el cáncer.

El reconocido actor estaba a punto de cumplir 80 años el próximo 22 de abril, sin embargo, llevaba un tiempo luchando contra el cáncer de próstata. Álvaro fue internado para ser operado, sin embargo, lamentablemente su cuerpo no resistió y perdió la vida al estar internado. Marenco estuvo casado con Roxana, quien falleció y deja en vida a sus hijos Danny, Valentina e Ítalo, además de dos nietos: Luca e Irene.

Álvaro Marenco (QEPD)

"Gracias papito, gracias por tanto. Gracias a todos por sus oraciones. Ya mi papito está en paz", publicó su hijo Ítalo para anunciar la partida del histrión, quien es descrito por sus colegas, amigos y familiares como un hombre "de sonrisa y alegría contagiante", y siempre con ganas de "colaborar, de crear, de actuar, de acompañar, de quererse con sus amigos y amigas, y sobre todo de amar y dedicarse a su familia".

Instagram @italomarenco

Familiares le dieron el último adiós a Marenco la noche del jueves y de este viernes en la mañana en la Funeraria del Magisterio en Paseo Colón. Posteriormente se celebró una misa en la Iglesia Don Bosco a las 13:30 horas de la tarde. De acuerdo con el director y productor Ronald Díaz, preparan un documental biográfico sobre el actor, quien lo autorizó en vida e incluso estaba muy entusiasmado con el proyecto.

La producción del mismo terminó en diciembre para entrar al proceso de postproducción, momento en que Marenco empezó con los preparativos para su cirugía. Ronald también reveló cuál fue su última conversación con el talentoso actor. "Lo internaron y tuve una última conversación con él por teléfono, que al final resultó la última conversación... me golpeó mucho la noticia, me dio mucho dolor porque en alguna ocasión Álvaro me dijo: tenés que terminar esto antes de que yo me muera. Lamentablemente eso no fue posible; yo sentí algo en mi corazón, tenía el deseo que pudiera ver el trabajo, pero no fue así", lamentó Díaz.

