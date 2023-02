¿Adiós a una grande? Revelan en 'VLA' que Paquita la del Barrio canceló show por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante Paquita la del Barrio logró desatar la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que canceló su presentación en la alcaldía Cuauhtémoc por nuevos problemas de salud. Fue su representante, Francisco Torres, quien en entrevista con el programa Venga la Alegría contó los detalles de esta nueva recaída y dijo cuál era el estado de la intérprete.

En días pasados Sandra Cuevas Nieves, quien funge como alcaldesa de la mencionada delegación, informó a los capitalinos que para ayer sábado 11 de febrero la cantante de temas como Rata de dos patas, Ni tú ni yo o Tres veces te engañe y la Banda El Recodo encabezarían un concierto en la explanada principal de la demarcación para celebrar por adelantado el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Lastimosamente Paquita no pudo presentarse y quien tuvo que subir a la tarima fue Ana Bárbara. El mánager de la reconocida intérprete nacida en Alto Lucero, Veracruz, contó a la prensa qué ocurrió con la cantante: "Lo que sucedió fue que el dolor de la ciática. El miércoles ella estaba con el dolor, me dijo, me duele, no puedo', le dije, 'véngase a México y le quitamos el dolor', entonces me recomendaron una clínica del dolor en el hospital ABC".

Francisco explicó que los médicos querían someterla a un estudio para determinar de dónde vienen sus dolencias, ya que no le parecen normales: "El doctor dijo 'hay que hacerle una resonancia magnética' que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos pero dijo, 'mientras vamos a quitarle el dolor. Le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien".

Desafortunadamente La del Barrio no se pudo recuperar a tiempo para su presentación ya que el medicamento que le administraron era bastante fuerte: "En algunos pacientes, aunque bien Paquita está fuerte, pero en algunos pacientes el efecto llega a durar cuatro días". Pero para evitar especulaciones en torno a la salud de la cantante, añadió: "Está consciente, somnolienta, nada de gravedad". Por su parte la 'Reina Grupera' también le mandó un mensaje de apoyo a Paquita:

Yo la admiro y es un honor para mí haber cubierto esta noche que era para ella... la mejor energía (para su recuperación)".

