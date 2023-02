Afamada cantante se lleva garrafal disgusto por el show del medio tiempo del Super Bowl

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El Super Bowl es uno de los eventos más famosos del mundo del deporte estadounidense, ya que, es aquí donde los dos equipos se disputan por demostrar quiénes son los mejores. A su vez, el show del medio tiempo es uno de los más espectaculares, ya que, los mejores artistas del momento se encargan de entretener a la audiencia, mientras los deportistas se toman un merecido descanso.

La lista de artistas que han participado en el Super Bowl es larga, pero destacan Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Justin Timberlake, Maroon 5; y aunque en el 2020 los organizadores se encargaron de reunir a dos grandes cantantes, la realidad es que hubo un drama tras bambalinas. Se trata del espectáculo de Jennifer Lopez y Shakira, quienes aparecieron de manera simultánea en el escenario.

Aunque mucho se habló de la impecable presentación de ambas famosas, la realidad es que la actriz de filmes como Nunca más o una Boda explosiva no estuvo muy conforme con el resultado, hecho que fue captado por algunos fans con ojo de águila, quienes evidenciaron el rostro de disgusto de la ahora esposa de Ben Affleck. En aquel entonces surgieron muchos rumores con respecto a que la originaria de Nueva York no sentía simpatía por la colombiana; sin embargo, la verdad habría sido otra.

No fue sino hasta el pasado 8 de junio del 2022, cuando la cantante de On the floor acudió al Festival de Cine de Tribeca para promocionar su documental Halftime, que reveló lo que realmente ocurrió. Lopez declaró: "Que dos personas actúen en el Super Bowl fue la peor idea del mundo", aunque esto no lo dijo porque sintiera especial desagrado por Shakira sino porque le pareció que ninguna de las dos pudo dar un buen show por compartir el escenario.

Como algunos recordarán, en aquel momento, la colombiana y la actriz de Experta en bodas tuvieron que cantar un popurri de sus respectivas canciones, en lugar de interpretar sus temas por separado. Esta postura fue compartida por el manager de JLo, Benny Medina, quien declaró: "Fue un insulto pensar que necesitabas a dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un solo artista". Cabe señalar que hay fuertes rumores que señalan que Shakira volverá al Super Bowl en la edición del 2023 de la mano de Rihanna, aunque esto no ha sido confirmado aún.

Fuentes: Tribuna