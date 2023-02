¿Bebé en camino? Rihanna impacta tras aparecer así en el medio tiempo del Super Bowl

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Alrededor de las 19:30 horas, dio inicio el show de medio tiempo del Super Bowl, el cual había sido sumamente esperado, debido a que esta presentación daría comienzo a la era de Apple TV como patrocinador del gran evento deportivo estadounidense y en donde la gran cantante, Rihanna marcaría su regreso a la industria de la música; sin embargo hubo algo que se robó la atención de todo el mundo y no fue precisamente la elaborada coreografía ni las plataformas flotantes.

Resulta ser que Rihanna podría estar esperando a su segundo bebé y es que si bien, la cantante de éxitos como Umbrella o I Can't Remember to Forget You, se presentó al show con un outfit completamente rojo, el cual era bastante holgado, sin embargo, la parte interior, parecía ser de licra ajustada y justo en la parte en la que debería estar su abdomen se podía ver una abultada pancita, misma que llamó poderosamente la atención de los fans.

Cabe señalar que si bien, el resto de bailarines realizó tremendas coreografías, en la que incluso se pararon de cabeza mientras abrían completamente su compás, la intérprete de Stay no hizo nada por el estilo, y es que, pese a que sí bailó, sus pasos eran menos elaborados, a los que tiene acostumbrado a su publico, aunque si se toma en cuenta que podría estar embarazada, la famosa habría hecho un esfuerzo sobrehumano para su presentación.

Sin embargo, lo que provocó que sus fans enloquecieran en redes sociales fue que durante su presentación hizo un pequeño gesto con el que confirmaría su presunto embarazo y es que, mientras cantaba Diamonds se tocó discretamente la 'pancita', acto que las futuras madres suelen realizar cuando se encuentra en estado de gestación. Como era de esperarse, sus miles de seguidores se hicieron presentes en Twitter donde se cuestionaron repetidamente si la celebridad estaría embarazada.

OMG Rihanna está embarazada", declaró un fan, mientras que otro escribió: "¿Rihanna está embarazada? Su pancita dice que sí"

Cabe señalar que como esta noticia aún no ha sido confirmada de manera oficial, hubo algunos de sus seguidores quienes se mostraron decepcionados por el show del medio tiempo, aunque esto no evitó que otras personas defendieran a la posible futura madre: "Mi cara viendo a los que se quejan de que Rihanna 'no cumplió con sus expectativas' cuando la doña está embarazada. Seguro tiene los tobillos inflamados luego de bailar en ese estado".

Fuentes: Tribuna