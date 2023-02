(FOTO) Destrozan a afamada estrella de TV por abusar de los filtros: "Necesitas un doctor"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, las celebridades gozan de compartir fotografías en sus redes sociales, de manera frecuente, la realidad es que, en ocasiones, deciden recurrir a ligeras ediciones para lucir de la mejor manera posible, lo que los ayuda a conseguir mayores seguidores, sin embargo, en algunas ocasiones las alteraciones pueden llegar a ser bastante obvias, lo que provoca que los trolls de Internet se pongan en marcha y dejen alguno que otro mensaje destrozando al artista en cuestión.

Recientemente, la estrella del programa de telerrealidad, Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner, llamó la atención en Instagram y no precisamente por causas positivas, tal y como (posiblemente) era su intención, ya que, como es costumbre, la modelo compartió una serie de fotografías y videos en la red social de la cámara multicolor, pero sus seguidores con ojo de águila se percataron de algo que no debería de estar ahí o al menos no de esa manera.

Acusan a Kendall Jenner de abusar de las ediciones

Como muchos sabrán, las Kardashians gozan de publicar fotografías de ellas utilizando bañador, lo que les permite presumir sus 'esculturales' cuerpos, tal y como Kendall Jenner lo hizo el día de ayer, sábado, 11 de febrero, en donde lució un outfit de playa, si bien, en todas las imágenes, la mujer luce increíblemente bien, toda la ilusión se destruye en la cuarta imagen, donde su mano se ve extrañamente larga.

En la fotografía se aprecia a Kendall posar de cuclillas, mientras que una de sus manos está sobre el piso, la cual luce anormalmente larga, casi como si tratase de una tenaza o de una alteración creada por alguna Inteligencia Artificial, como era de esperarse, varios de sus seguidores notaron esto y comenzaron a hacerle comentarios irónicos en los que le pedían que acudiera al médico para que revisara la malformación de su extremidad.

Entre los comentarios más resaltables se pueden mencionar: "Es posible que necesites ver a un médico por el tema de tu mano", "Espero que estés bien. ¿Alguien cerró la puerta y estaba tu mano en el medio?", "¿Qué le pasa a tus dedos?", "Las ediciones salieron terriblemente mal en la cuarta fotografía", "¿Qué pasa con tu mano en la fotografía número cuatro?", "Tienes manos de Slenderman".

