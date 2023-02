Gala Montes y Toñita explotan contra Pati Chapoy y hunden a 'Ventaneando' por críticas a Yuridia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días varios famosos se han lanzado en contra del elenco del programa Ventaneando, encabezado por Pati Chapoy, luego de que la querida cantante Yuridia confesara los difíciles momentos que vivió por los constantes ataques que le hicieron en este programa. Ahora fueron la actriz Gala Montes y la exacadémica Toñita Salazar quienes explotaron en contra de la emisión de espectáculos más famosa de México.

A través de sus redes sociales, la también exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy le envió todo su apoyo a la intérprete de Qué Agonía y suplicó a los colaboradores de TV Azteca que dejen de dañar a los artistas con sus declaraciones: "Según ellos está molesta porque le dijeron gorda, pero es como si todo mundo les dijéramos a los de Ventaneando viejitos decrépitos, es una falta de respeto... se la bañaron", expresó indignada.

Antonia, también conocida como 'La Negra de Oro', señaló de forma tajante que Yuridia y todos los miembros del medio merecen respeto y confesó cuál es la razón por la que quiere tanto a la sonorense: "A mí se me quitaron cosas en el 2007 a Yuridia le ofrecieron el disco que me tocaba y saben qué dijo: 'No, ese disco no me toca, ni me corresponde'", platicó. Ya para finalizar, la cantante le envió un mensaje de apoyo a su colega asegurándole que su físico no cambia que es una mujer muy valiosa.

Tratemos de evitar que se diga gorda, india, prieta, negra, put... o se catalogue a las personas a nivel nacional porque si es una ofensa grande, puede venir suicidio, es cruel, midamos, nuestras palabras", expresó Salazar.

Otra de las famosas que se sumó a los mensajes en contra de los colaboradores de Ventaneando fue Gala, protagonista de novelas de Televisa, y si bien no mencionó el nombre de la cantante de Amigos no por favor, es muy probable que su mensaje se haya inspirado en ella: "Pati Chapoy es tan red flag y Daniel Bisogno también", escribió. Como se recordará, en el pasado la actriz tuvo un fuerte encontronazo con estos dos personajes.

Montes, quien en su infancia trabajó durante al menos 8 años en TV Azteca, se metió en tremendo lío luego de arremeter en contra de Bárbara de Regil por grabarse llorando tras la muerte de su perrita y esta le recomendó en tono sarcástico que ya podía comprarse una mascota nueva. El elenco de Ventaneando no entendió el comentario de la también cantante de 22 años y se le fueron encima para apoyar a la madre de Mar de Regil.

Pati aseguró que Gala le podría tener envidia a 'Barbie' y esta respondió con un fuerte mensaje publicado en sus redes donde la humilló por el bajo rating que tuvo Ventaneando en comparación con la telenovela Diseñando tu amor que ella protagonizó en Televisa: "Ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina, por el cual ustedes no se informan", declaró Montes indignada en 2022.

