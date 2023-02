Horóscopos de Mhoni Vidente para este domingo 12 de febrero de cara al día de San Valentín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Falta muy poco para que celebremos el Día de San Valentín, aquel donde muchos conmemoramos al amor y a la amistad y solemos pasar un momento agradable con la pareja o amigos, al tiempo claro está, de también recurrir a la nada despreciable entrega de regalos; sin embargo, además de decirte cómo se encuentra su signo en cuestiones del amor, la astróloga Mhoni Vidente también compartió un poderosos ritual para atraer a tu media naranja. Toma nota y mucha suerte.

Aries

Cada vez más sientes que todo te sale a pedir de boca y eso está bien, solo no pierdas esa confianza y tampoco des las cosas por hecho. Sigue trabajando por lo que quieres. En esta temporada de mucho amor, hay uno que sabes que tienes descuidado y es el amor propio, Date un tiempo para estar contigo mismo y hasta para darte un capricho, lo necesitas.

Tauro

Hoy no es un buen día para tomar desiciones de manera precipitada, mejor siéntate y evalúa todo con la cabeza muy fría. Si estas en pareja, este día será perfecto para que dejes fluir la energía y acercare más a los que te quieren. Verás que terminas pasando un día memorable.

Géminis

Esta confiando de más en las personas y eso no es y bueno, siempre mantente alerta y piensa a quiénes quieres en tu entorno y quiénes no te aportan nada. El tema de la infidelidad puede que no te deje dormir pero antes de hacer tus propias conclusiones, mejor dale tiempo a tu pareja, pasen un momento a solas y reencuéntrense, verás que encontrarás las respuestas respecto a su hay una deslealtad.

Cáncer

El pasado está por tocar a tu puerta y en este caso un viejo amor puede que te vuelva a buscar. Deberás poner en balanza qué es lo que quiere y si realmente quieres pasar un momento con esa persona, puede que te lleves una grata sorpresa pero antes deberás escuchar bien tu corazón. No dejes de lado el amor propio, te ayudará a tomar desciñes acertadas.

Leo

El empoderamiento hoy es lo tuyo y eso es bueno, solo recuerda que siempre la humildad y sencillez deberán estar a tu lado. Cuidado con prestar dinero a quien no te da buena espina. Si estabas pensando en encontrar una pareja, olvídate de las compatibilidades por un momento y escucha más a tu intuición, verás que te acerca a quien menos te esperas.

Virgo

Arréglate, saca tu mejor sonrisa y visita lugares nuevos. Hoy tu aura indica que tienes todo para atraer a tu media naranja o hasta para hacer amigos de esos que te impulsan a sacar proyectos adelante. No te quedes en casa, aprovecha esta buena energía para abrirte puertas incluso en temas del corazón.

Foto: ilustrativa

Libra

Puede que hoy solo estés pensando en descansar y sí, a todos nos viene bien un momento de pausa, pero para ti no es lo mejor ya que tu energía es tan fuerte que atraerás cosas positivas tanto temas laborales como sentimentales. Si ya estás en pareja, aprovecha para hacer algo juntos y revivan la chispa, una buena racha está a la vuelta de la esquina.

Escorpión

Muchas personas suelen valerse de la envidia cuando atraviesan por un momento oscuro y tú estás atrayéndolas por laguna razón. Son esas mismas personas las que te sugieren cambiar de pareja o hasta te han inventado que no te es fiel. Lo mejor que puedes hacer es no prestar atención y disfrutar del momento tan feliz que ambos atraviesan Si estas soltero, tampoco escuches esos comentarios que te dicen que no hallarás a alguien adecuado, pronto se quedarán con el ojo cuadrado.

Sagitario

Quieres una pareja pero por algún motivo no prestas la atención adecuada a los que te rodean. Tu media naranja está más cerca de lo que te imaginas, solo necesitas ser más observador. Si te preocupa que tu crush no te haga caso, pues atrévete, verás que las sorpresas hoy son muchas.

Capricornio

La relación que tienes con tu pareja es muy importante y te enfocaste tanto en mantenerla en buen camino que te olvidaste de los social. Este es u buen fin de semana para retomarlo y hasta hacer nuevos amigos. Hacerlo te ayudará a decirle adiós a la energía negativa y hasta de cansancio que comienzas a sentir.

Acuario

Vaya que este día será de mucha felicidad para ti, pues las relaciones con tu pareja, amigos o familia están mejor que nunca. Pues aprovecha esta energía para acercarte a los que por algún motivo dejaste en el olvido. Sal a dar una vuelta contigo mismo o aprovecha para disfrutar con tus mascotas, verás que te revitaliza.

Piscis

La pasión es lo que hoy te va a acompañar y no solo será la pasión con tu pareja, sino por todo l que te rodea. Es un buen momento para retomar proyectos, hacer lo que más te emociona. Si no lo haces ahora, puede que no haya tiempo más adelante. Llama a esa persona que está en tu pensamiento, quizá te invite a salir.

Ritual para el amor

Antes del 14 de febrero, los solteros pueden en contra al amor si hacen caso a este ritual que seguro abrirá la puerta a una relación fructífera. Para ello, solo debes conseguir una vela roja, escribirle con un objeto puntiagudo tu nombre, fecha de nacimiento y si tienes pareja, añade su nombre también. A los solteros les ayudará a atraer el amor, mientras que a los que ya tiene compañía les servirá para reforzar los lazos. En caso de poder agregar al rededor pétalos de rosa será mejor, no importa si son rosas o rojas. Estos deberán estarán un recipiente con agua clara mientras la vela está encendida.

Ilustrativa

