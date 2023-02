"Hoy es el concierto de Rihanna": Los mejores memes previo al Medio Tiempo del Super Bowl LVII

Comparta este artículo

Phoenix, Arizona.- Este domingo 12 de febrero es una de las fechas más esperadas de todo el año 2023 y es que en unas horas más por fin se realizará el Super Bowl LVll, en el que se conocerá al equipo campeón de la reciente temporada la National Football League (NFL). Y aunque los protagonista del duelo serán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, el Medio Tiempo de Rihanna está acaparando toda la atención del público.

Show de Rihanna en el SP desata memes

La cantante llamada 'Riri' ha causado furor desde que anunció en septiembre del año pasado que sería parte del espectáculo de 13 minutos del SP pues lleva casi 7 años sin cantar debido a que prefirió enfocarse en otros proyectos como su compañía de cosméticos Fenty Beauty, Fenty y Fenty Skin. Ahora la artista originaria de Barbados eligió al State Farm Stadium, en Arizona, EU, como el escenario perfecto para volver con sus presentaciones.

Leyenda

Los millones de admiradores y fans de Rihanna, quien es una de las personalidades musicales más influyentes del siglo, esperan que esta noche de domingo por fin revele el nombre de su primer hijo, quien nació el 13 de mayo del 2022, pues ha sido bastante hermética sobre el tema. Mientras que otros seguidores ruegan que anuncie un nuevo álbum tras haber estrenado Lift Me Up, con la cual se le rindió homenaje al actor Chadwick Boseman (qepd) en Wakanda Forever.

Show de Rihanna en el SP desata memes

Incluso algunos admiradores de la intérprete de 34 años han ido más allá y no dudan que este mismo domingo anuncie su próximo tour mundial. En las redes se filtró de forma oficial que Rihanna podría poner a bailar a los aficionados del 'emparrillado' con temas como Umbrella, Don’t Stop The Music, Only Girl (In The World), We Found Love, Where Have You Been, Diamonds, Stay, Love On The Brain, entre otros.

Show de Rihanna en el SP desata memes

Pero la realidad es que 13 minutos no serán suficientes para recopilar los más grandes éxitos del catálogo de la aclamada empresaria. Entre la lista de posibles invitados al espectáculo se encuentran su esposo A$AP Rocky, Coldplay, Drake, Madonna, Britney Spears, Calvin Harris, Jay-Z, Kendrick Lamar, Nicki Minaj y hasta la propia Shakira, con quien en 2014 realizó el sencillo Can't Remember to Forget You.

En las redes sociales ya circulan decenas de memes para apoyar a Rihanna en esta fecha tan importante y algunos internautas ya le cambiaron el nombre al SuperBowl por FentyBowl, pues varios consideran que será más importante el 'Halftime show' que el propio partido entre Chiefs y Eagles. ¿Estás emocionado por el regreso de 'Riri' a los escenarios?

Fuente: Tribuna y Twitter