Las mujeres mandan: Beyoncé, Lady Gaga y JLo, entre los mejores shows de Medio Tiempo del Super Bowl

Phoenix, Arizona.- Las expectativas para el espectáculo del Medio Tiempo en el Super Bowl LVII son muy altas luego de que se anunciara a Rihanna como la estrella del show y es que otras mujeres han dejado claro que el género femenino manda en estas presentaciones. Aficionados de la National Football League (NFL) también esperan con ansias ver el partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, con el que se definirá al campeón de la temporada.

Durante los últimos años el empoderamiento femenino se ha visto dominar el espectáculo del SB y es que presentaciones como las de Beyoncé han sido históricas y espectaculares. La esposa del rapero Jay Z puso a bailar a toda la audiencia en 2013 interpretando éxitos como Single Ladies, Love on top, Crazy Love, entre otros, al lado Kelly Rowland y Michelle Williams, sus excompañeras de Destiny's Child.

Además en el 2016 la también empresaria regresó al Medio Tiempo para acompañar a Coldplay en la exhibición del Super Bowl 50 donde también actuó Bruno Mars. En tanto que durante el 2020 la responsabilidad cayó en Jennifer López y Shakira quienes lograron una audiencia de 98 millones al cantar una recopilación de sus grandes éxitos. Fue la primera vez en la historia del Super Bowl que dos latinas encabezaron el espectáculo de Medio Tiempo.

En el año 2017 la reconocida intérprete Lady Gaga protagonizó uno de los shows más impresionantes visual y vocalmente hablando en la historia del campeonato de la NFL. Y es que la cantante nacida en Nueva York se lanzó desde el techo del estadio para cantar temas como Poker Face, Born This Way, Million Reasons y Bad Romance. Además interpretó el Himno Nacional de Estados Unidos y no tuvo colaboraciones con otros cantantes.

Asimismo a la lista se suma Madonna, quien en compañía de LMFAO, M.I.A. y Nicki Minaj logró conquistar a un total de 111 millones 300 mil espectadores. Por su parte Katy Perry en el 2015 sobrepasó los 114 millones 400 mil espectadores, superando incluso a Gaga. Janet Jackson también hizo un espectáculo impresionante al lado de Justin Timberlake pero lamentablemente las críticas no la favorecieron ya que tuvo un incidente con el vestuario y terminó enseñando una de sus aureolas ante millones de espectadores.

