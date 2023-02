Natalia Téllez le dice sus verdades a Paola Rojas y la hace llorar en pleno programa de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas los televidentes no han dejado de hablar sobre el inesperado momento que se vivió en el más reciente episodio de Netas Divinas luego de que la joven presentadora Natalia Téllez hiciera llorar a su compañera Paola Rojas por decirle sus verdades en pleno programa al aire. La conocida 'Pecosita' no dejó pasar la oportunidad de confesarle a la exesposa de 'Zague' qué piensa sobre ella.

Sin embargo, no hubo ningún pleito en los foros de grabación de Televisa y en realidad se trató de un momento bastante emotivo. Resulta que el elenco de 'Las Netas', integrado por Natalia, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Paola y Daniela Magún, tuvieron qué confesar qué mujeres las habían inspirado y la mayoría de ellas citó a celebridades internacionales como la mexicana Frida Kahlo y la empresaria Coco Chanel.

No obstante, la expresentadora del Canal Telehit mencionó a Paola como una de sus mayores fuentes de inspiración: "Yo voy a decir Paola Rojas, porque hay muchas mujeres increíbles en los libros, pero no tuve el privilegio de conocerlas, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora...", declaró Téllez mientras la exconductora de Noticieros Televisa estaba incrédula y le pedía a su colega que parara.

Aunque Pao se resistía a pensar que era un gran ejemplo en la vida de Natalia, esta dijo: "Tú eres una mujer que abres camino, que yo admiro profundamente y que está en mi historia y que está en la historia de muchos". Por su puesto, 'La Gali', Duval y Daniela coincidieron y le aseguraron que su historia inspira a muchos: "Lo veo y lo leo como la gente se expresa de ti. Veo tu camino, veo tu trabajo. Te admiro profundamente", añadió la presentadora de 37 años.

La experimentada periodista, quien ha trabajado en San Ángel durante casi dos décadas, derramó varias lágrimas al escuchar las palabras de sus compañeras y Natalia cerró con un poderoso mensaje en el que resaltó que una mujer puede ser guapa e inteligente al mismo tiempo: "Inclusive lo que ella siempre decía de la feminidad que el hecho de que alguien no se ponga aretes tampoco niega su feminidad, pero que alguien dé noticias en una falda corta no niega su enorme capacidad", expresó.

