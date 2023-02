Salió del clóset: Tras despido de TV Azteca y renunciar a 'Hoy', galán de novelas firma con Televisa

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien trabajó durante 8 años en TV Azteca y que recientemente confirmó su despido de esta empresa, habría firmado un nuevo contrato para volver a Televisa con un ambicioso proyecto. Se trata de Lambda García, quien en 2021 renunció a la conducción del programa Hoy para volver a las telenovelas y que el pasado año se mudó a las filas de Telemundo.

El originario de la CDMX se dio a conocer gracias a la televisora del Ajusco, donde realizó su debut actuando en el melodrama Se busca un hombre en 2007 y luego apareció en otros como Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Cielo Rojo, La otra cara del alma y Las Bravo. En una reciente entrevista, Lambda contó que él no renunció al Canal Azteca Uno y dijo que en realidad lo despidieron debido a que la empresa estaba en números rojos.

Azteca me corrió cuando tenía 3 años de contrato y me fueron con mi quincena, ni siquiera me dio una compensación, no nada... me dieron una patada", dijo a Matilde Obregón.