Shock en la farándula: Arrancan la vida de querido cantante; lo balearon antes de subir a su auto

Durban, Sudáfrica.- La noche del pasado viernes, 10 de febrero, el mundo de la farándula se vistió de luto después de que un querido y afamado musico perdiera la vida de manera inesperada, cuando se encontraba caminando hacía su automóvil, previo a dar un show. De acuerdo con algunos informes, la celebridad habría sido baleada por dos sujetos a quemarropa. Hasta el momento no hay detenidos.

Se trata del rapero Kiernan Forbes, mejor conocido como AKA, quien era una gran celebridad en Sudáfrica. De acuerdo con el informe de la policía, la noche del viernes, la celebridad tenía planeado actuar en un club nocturno, por lo que, alrededor de las 22:00 horas, se le vio caminando hacía su automóvil en la ciudad de Durban, la cual es ampliamente conocida por su ajetreada vida nocturna; sin embargo, el artista jamás pudo llegar a su cita.

Según información del medio The New, dos sujetos se acercaron para dispararle a quemarropa en repetidas ocasiones, posteriormente escaparon del lugar. Según las autoridades, AKA no había sido la única víctima de aquella noche, ya que, un segundo hombre fue encontrado sin vida en la escena del crimen. Se estima que se trataba de uno de los amigos del rapero, identificado como Tebello 'Tibz' Motsoane.

AKA es baleado previo a una presentación

La lamentable noticia fue dada por los padres de Kiernan, Tony y Lynn Forbes, a través de la cuenta oficial de Twitter de su hijo: "Con extrema tristeza reconocemos el fallecimiento de nuestro amado hijo y confirmamos su fallecimiento prematuro y trágico la noche del 10 de febrero del 2023. Estamos esperando más detalles de la policía de Durban. Para nosotros, Kiernan Jarry Forbes era hijo, hermano, nieto, sobrino, primo y amigo", declararon sus padres.

Cabe señalar que el rapero, de apenas 35 años, se estaba preparando para lanzar su nuevo álbum, Mass Country, el cual estaba programado para finales de este mes de febrero, pero tras los hechos anteriormente mencionados se desconoce si su familia tomara la decisión de cambiar la fecha a más adelante, como una señal de luto ante la pérdida de su hijo. Por su parte, sus fans no se hicieron esperar y comenzaron a emitir sus condolencias.

Comunicado sobre el fallecimiento de AKA

Fuentes: Tribuna