Super Bowl: A 9 años de su colaboración, Shakira le envía tremendo mensaje a Rihanna

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el año 2014, el mundo de la música se sacudió, después de que Rihanna y Shakira hicieran una inesperada colaboración para lanzar juntas el tema I Can't Remember to Forget You (No me acuerdo de olvidarte, para el público de habla hispana), mismo que significó un completo éxito entre los fanáticos de ambas cantantes. A 9 años de esto, la colombiana vuelve a ponerse en contacto con la intérprete de Umbrella.

Como muchos sabrán, la noche de este domingo, 12 de febrero, es una de las más importantes en la vida de Rihanna, quien pasará a la historia al convertirse en la primera cantante que represente a Apple Music, durante el medio tiempo del Super Bowl, evento que fue patrocinado por Pepsi durante muchos años. Si bien, en los últimos días, se rumoreó que la cantante de Las caderas no mienten iría como invitada, la realidad es que esto no pasará (o no que se sepa).

Sin embargo, esto no impidió que Shakira recordara los buenos momentos que pasó junto a Rihanna, por lo que durante la mañana de hoy, la originaria de Barranquillas le envió 'buenas vibras' a la intérprete de Lift Me Up, al tiempo que adjuntaba una fotografía en la que ambas aparecen riendo y disfrutando de su compañía: "Recordando buenos momentos y deseándoles las mejores vibras para el show de esta noche, ¡Rih!".

Shakira envía mensaje de felicitación a Rihanna

Créditos: @shakira

Si bien, todo parece indicar que Rihanna no respondió al mensaje de la cantante de Ojos así, esto no significó que sus miles de fans no lo hicieran, incluso varios de ellos le pidieron a Shakira que realizara una nueva colaboración con la intérprete de Work: "Otra colaboración por fis", "Hagan otra canción", "Necesitamos un 'No me acuerdo de olvidarte 2.0", "Queremos una nueva colaboración de ustedes dos".

Cabe señalar que muchos de los fans de Shakira se manifestaron en la sección de comentarios donde expresaron su deseo de que aparezca sorpresivamente en el show del medio tiempo del Super Bowl, en caso de que esto ocurra sería la segunda participación de la celebridad colombiana en dicho evento, la primera ocurrió en el año 2020, junto a Jennifer Lopez, J Balvin, Bad Bunny y Emme Muñiz.

