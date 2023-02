Tras 12 años retirada de Televisa, querida villana reaparece y confirma proyecto ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una retirada villana de las telenovelas, quien lleva al menos 12 años desaparecida de los foros de Televisa, fue captada por miembros de la prensa y a ellos les confirmó ya ha estado en pláticas para volver a la actuación. Se trata de Joana Benedek, quien realizó su debut en el Canal de Las Estrellas desde 1998 cuando apareció en el melodrama Ángela del productor José Alberto 'El Güero' Castro.

La estrella oriunda de Rumania hizo primero algunas novelas de producción venezolana y luego arribó a tierras mexicanas gracias a la empresa de San Ángel, donde pudo ser parte de entrañables melodramas como Mujeres engañadas, Amigas y rivales, Destilando amor, Hasta que el dinero nos separe, Dos Hogares, Barrera de amor y Hasta que el dinero nos separe. Además de que participó en Big Brother VIP y actuó en La Hora Pico.

Luego de haber realizado su último melodrama en 2011 y decidió enfocarse en trabajar su espiritualidad; en la actualidad se dedica a dar pláticas motivacionales que llevan el nombre de 'Charlas con Joana desde tu interior' y constantemente comparte contenido en sus redes sociales. Sin embargo, hace algunas horas la prensa captó a Joana en el Aeropuerto de la CDMX y un poco sorprendida, accedió a darles una entrevista.

En primer lugar la rumana de 52 años declaró lo contenta que se siente de haber contraído matrimonio el pasado 2022 con el empresario Javier Vargas: "Estoy super feliz en este momento de mi vida, he encontrado una pareja con la que tengo muchas cosas en común, modos de ver la vida, somos signo de aire los dos y eso compartir con alguien que piensa similar a ti sin que tú le impongas vas de gane". Aunque eso sí, Benedek recalcó que es una mujer independiente y que se gana su propio dinero.

Asimismo, Joana explicó que decidió dejar las telenovelas desde hace 12 años para enfocarse en trabajar su vida personal: "Me di cuenta de que el ser exitosa en un área de mi vida, en la carrera, no me daba total paz y felicidad". La guapísima mujer también les dijo a los reporteros que productores de televisión sí la han buscado para traerla de regreso a los foros, pero no se ha concretado nada y tampoco especificó si son proyectos en Televisa o TV Azteca. ¿Te gustaría ver a la actriz de vuelta en las novelas?

Sí tengo proyectos hace tiempo, no se han dado, la verdad sí, obvio cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar", contó.

