VIDEO: Fan de Romeo Santos se roba el show y hace inesperada confesión tras subir al escenario

Lima, Perú.- La ventaja de acudir a un concierto es que los seguidores pueden presenciar momentos memorables que no volverán a verse en ningún otro espectáculo, esto suele ocurrir, sobre todo, cuando el artista en cuestión no teme en interactuar con sus fanáticos, al grado de saltarse las vallas de seguridad o, si eres lo suficientemente afortunado, te podría elegir para subir a cantar junto a él o ella.

Esta situación fue la que le tocó vivir a Marvin Santos, fanático de Romeo Santos, quien se presentó al show que el denominado 'rey de la bachata' dio el pasado sábado, 11 de febrero, en Perú. Como algunos sabrán, el cantante de éxitos como Enséñame a Olvidar e Imitadora, goza de compartir tiempo con sus fans y, en ocasiones, elige a algún afortunado a subir al escenario, y en este caso fue el mencionado seguidor.

Una vez en la tarima, Marvin le pidió a Romeo que interpretara el tema Ella y yo, cosa que el cantante hizo y hasta ambos cantaron juntos. Una vez que el tema terminó, algunas personas del equipo del intérprete se acercaron para bajar al fanático en cuestión, pero el famoso se negó y le pidió a su fiel seguidor que se expresara de manera libre; fue entonces cuando Marvin hizo una dramática revelación, puesto para estar en primera fila tuvo que dormir a fuera del recinto durante 36 días.

Romeo Santos enamora al público tras tratar bien a un fan

Luego de pasar más de 1 mes en la calle, el fanático no perdió su oportunidad y expresó todo el cariño que sentía por Romeo: "Yo tengo acá 36 días durmiendo a fuera para verte, y quiero decirte que para mí es algo que me llena el corazón. Soy varón y te amo". Santos procedió a darle un fuerte abrazo al fan y le dio un conmovedor mensaje: "Vivimos en un mundo de falso machismo, donde los hombres no pueden expresar su cariño y amor porque inmediatamente piensan que son homosexuales", antes de caer en lo controversial, Romeo expresó que no había nada de malo en pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Finalmente, Santos reveló que él también sentía un profundo amor hacía su fan: "Usted es un varón y el hecho que usted me ama a mí, yo te amo a ti", concluyó el cantante, quien cerró el bello momento dándole un beso en la frente a su fan y abrazándolo nuevamente. Como era de esperarse, varios de los seguidores del famoso se hicieron presentes en redes sociales y aplaudieron su actitud.

