¿Adiós 'Ventaneando'? Tras pleito con Yuridia, Pati Chapoy envía críptico mensaje: "Nada que perder"

Ciudad de México.- Desde hace varios días, Pati Chapoy y el resto del equipo de Ventaneando se encuentran en el ojo del huracán, después de que trascendieran las declaraciones de la periodista más famosa de TV Azteca en las que llamaba "gorda" a Yuridia, hecho que resonó en la cantante de Amigos no, por favor, quien le dio seguimiento al tema en redes sociales, donde habló sobre la lluvia de críticas negativas que recibía por su aspecto físico.

La cantante de Qué Agonía hizo uso de sus historias de Instagram para relatar que, en aquel entonces, ella llegó a pensar en quitarse la vida por ser considerada como una persona pasada de peso y gran parte de la culpa la habrían tenido la líder del mencionado show y sus colaboradores como Daniel Bisogno y Pedro Sola. Pese a ello, Yuridia señaló que era consciente de que no recibiría una disculpa por este comportamiento.

Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas

La predicción de Yuridia sobre sobre el equipo de Ventaneando habría sido cierta, puesto el pasado martes, 7 de febrero, el elenco de conductores le respondieron, uno a uno, que ellos no la habían insultado y, que al contrario, fue ella la culpable por no saber lidiar con el peso de la fama, tal y como señaló el 'tío' Pedrito, quien declaró: "Yo no sé si ella se imagina cosas o está mintiendo. Una de las mejores voces de México es la de Yuridia, pero sí, también sabemos que ella tiene muchos conflictos personales y creemos que todo va encaminado hacia que no le gusta su carrera".

Como era de esperarse, el elenco de Ventaneando recibió duras críticas por parte del público e incluso se convirtieron en tendencia en Twitter, donde cientos de personas arrobaron a TV Azteca para que cancelaran el show vespertino. Por su parte, parece ser que la producción del programa decidió lidiar con el problema, únicamente, limitando los comentarios de la gente y bloqueando a quien los ataque directamente, hecho del que muchas personas se han quejado en redes sociales.

Mientras tanto, parece ser que Chapoy decidió enviar un certero mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, donde habría dejado en claro que la controversia se le 'resbalaba'. La comunicadora tomó una caricatura de Dominga habla sola, en la que se puede ver a la mujer de la tercera edad, sentada en una banca mientras expresa: "Y llega un día y sientes que no tienes nada que perder, ni nada que demostrar"... ¿será que esto estará vinculado directamente a la controversia con la sonorense? La realidad es que eso no se sabe, lo que sí es que hace 1 hora, Pati se disculpó públicamente con Yuridia.

