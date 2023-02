"Eres una mentirosa": Shanik Berman hunde a Ana María Alvarado y tienen acalorada pelea en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de días las famosas conductoras Shanik Berman y Ana María Alvarado tuvieron una acalorada pelea en pleno programa de Televisa y todo el público quedó en shock con el incómodo momento. Resulta que la excolaboradora de Todo para la mujer se reencontró con la periodista de espectáculos en el programa Con Permiso y no se quedó callada ante sus constantes críticas.

Como se sabe, días atrás Shanik arremetió en contra de 'Anita la más bonita' para defender a Maxine Woodside tras exhibir su despido injustificado. El pasado viernes se transmitió el más reciente capítulo de Con Permiso y debito a que Pepillo Origel sigue en León, Guanajuato, reposando de su más reciente cirugía y Martha Figueroa está grabando El Hotel de Los Famosos, la producción llamó a estas dos conductoras para reemplazar a los titulares.

Sin embargo, la incomodidad entre ambas presentadoras era evidente y Berman de inmediato sacó a relucir el tema de su presunta enemistad. Aunque estaban hablando de doña Silvia Pinal y su dinastía, la guapa mujer rubia encaró a Alvarado para decirle que ella no era "la tercera en discordia" entre ella y Woodside pero luego se arrepintió y dijo que no quería discutir: "Entonces para qué sacas el tema si no quieres hablar", respondió Ana.

Shanik se la pasó enojada todo el programa

Ándale Shanik, si vamos a empezar a subirnos al ring... ¡de una vez!", añadió.

Pepillo, quien estaba en videollamada, le pidió a ambas que se calmaran y luego hizo una broma: "Yo de lo único que tengo miedo es que Shanik me vaya a ir a quitar la silla", expresó y esto le respondió la colaboradora del programa Hoy: "¿Yo? será ella Pepilllo". Por supuesto, Ana María no se quedó callada y dijo: "No, la que quita las sillas eres tú". Un poco más adelante la expresentadora de radio se quedó de que Berman no la dejara hablar.

Yo no me quedé con tu silla, mamita", insistió Shanik.

Luego Origel volvió a tomar la palabra para decirle a la rubia que dejara hablar a su colega: "¿Por qué te pones de su lado Pepillo?. Después el conductor volvió a aparecer para preguntarles qué había pasado si antes se llevaban de maravilla y Ana confesó que todo se rompió porque Shanik empezó a apoyar a Maxine: "Eres una mentirosa, claro que nos llevábamos bien, pero no me puedo poner de tu lado...", expresó Berman.

Te pones de su lado (de Maxine) porque a ti sí te pagan", contestó Anita.

Fuente: Tribuna