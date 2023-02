Estrella de 'Hoy' se viste de luto y da desgarradora noticia: "Hoy descansó. Te amamos"

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado domingo, 12 de febrero, una reconocida estrella del programa Hoy hizo uso de sus redes sociales para dar una terrible noticia y es que, un miembro importante de su familia perdió la vida, motivo por el que, posiblemente, decidió buscar el apoyo de sus seguidores y compartir algunas vivencias que tuvo con este ser querido a quien describió como su "abuelita".

Se trata de la grafóloga Maryfer Centeno, quien saltó a la fama en redes sociales, desde donde descifraba la personalidad de los artistas, así mismo estudiaba el lenguaje corporal de los mismos. Es reconocida por su pasó por el matutino de Televisa, así como también por participar en otro programas como en el noticiero de Joaquín López Dóriga o su estadía en el programa de YouTube de Adela Micha, del cual salió en semanas pasadas después del zafarrancho que Niurka armó tras ser invitada al show, donde insultó en repetidas ocasiones a la experta.

Resulta ser que durante la noche de ayer, mientras todo el mundo se encontraba enfocado en el nuevo embarazo de Rihanna, Maryfer lo estaba pasando fatal y es que, la 'abuelita' de su esposo, Carlos Marín, perdió la vida, hecho que afectó enormemente a la grafóloga ya que, según sus palabras la mujer de la tercera edad habría sido como una 'abuelita' para ella, ya que, jamás hizo distinción entre ella y su marido, por lo que tanto ella como Doña Emilia se llevaban muy bien.

Hoy murió mi abuelita Emilia, sé que era abuelita de Carlos, pero hace 14 años la vida me regaló en ella una abuelita y me tomó como su nieta. Nunca hizo diferencia, me enseñaba sus recetas, poníamos el arbolito. Hoy descansó. Te amamos.", declaró la grafóloga