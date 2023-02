FOTO: Tras ruptura con Juan Vidal, Niurka reaparece ahogada en llanto por esta razón

Comparta este artículo

Mérida, Yucatán.- El pasado mes de noviembre, Niurka Marcos reveló que su apasionada relación con el actor Juan Vidal llegó a su fin, esto después de que se conocieron en La Casa de los Famosos 2 y luego de que ambos se enfrentaron mediáticamente en contra de la actriz Cynthia Klitbo. A tres meses de esta sorpresiva noticia, la cubana reapareció ahogada en llanto frente a cientos de personas. Descubre el motivo.

Niurka Marcos es una vedette que saltó a la fama por su paso en Televisa, donde apareció en diversos melodramas entre los que se puede mencionar Velo de Novia, Salomé y La fea más bella. Recientemente, el nombre de la denominada 'mujer escándalo' ocupó los medios de comunicación por su sorpresiva separación de Juan Vidal, debido a una especie de maltrato del que poco habló la famosa tras dar la noticia ante los medios.

Aunque en aquella relación no hubo infidelidad, la bailarina sí destacó que Juan habría sido un "imb..." con ella y un "mie...." para las "relaciones": "Lo amo, pero es un imb.... Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. Él me maltrató a mí... pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos. Es una persona que patea su suerte", recalcó la celebridad.

A un mes de esto y a unas semanas de su pelea con Maryfer Centeno en La Saga, Niurka Marcos apareció en el concierto que Gloria Trevi dio en Mérida, Yucatán. Donde la cantante de No querías lastimarme subió a la vedette al escenario y destacó que siente especial cariño por ella debido a que la cubana fue quien la apoyó en el peor momento de su vida, aunque la cantante no aclaró a cual se refería, es posible que esté hablando del periodo que estuvo en la cárcel, acusada de trata de personas.

Yo la quiero mucho porque cuando yo estaba en un hoyo negro y pensaba que no me iba a poder levantar, ella creyó en mí. Me prestó su hombro, dio la cara. Cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme

Niurka sube llorando al escenario con Gloria Trevi

Créditos: Instagram @gloriatrevi

En el clip se puede apreciar que Niurka no puede soportar semejante muestra de afecto y comienza a llorar, pero las cosas no se quedaron ahí, ya que, Gloria continuó alagando a su "amiga personal" en Instagram, donde publicó el video: "Es hermoso recibir tanto cariño de ustedes y un abrazo tan sincero y cálido a Niurka. Demasiadas emociones bonitas". Por su parte, la vedette no se quedó callada y respondió al mensaje de la Trevi.

Gloria Trevi mi amiga personal para toda la vida te necesitamos por tanto amor que nos das…..tus canciones nos sana el alma

Gloria Trevi expresa su cariño a Niurka

Créditos: Instagram @gloriatrevi

Fuentes: Tribuna