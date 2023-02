Golpe a Peña Nieto: Galán de Televisa filtra íntimo secreto de Angélica Rivera tras duro divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Angélica Rivera luce más guapa que nunca a sus 53 años y luego de retirarse de las telenovelas de Televisa para convertirse en primera dama por su matrimonio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, revelan un íntimo secreto de la actriz. Como se recordará, protagonizó telenovelas como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor pero en 2010 se casó con el exgobernador mexiquense, relación que acabó en divorcio en 2019 en medio de rumores de presunta infidelidad.

Y es que fue la actriz de Televisa Cynthia Klitbo, amiga de Rivera, quien ventiló que Peña Nieto la habría engañado en una entrevista, lo que provocó revuelo. "Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo 'yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto", dijo entonces Cynthia.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera

Y ahora que Peña Nieto se separó de la influencer y modelo Tania Ruiz luego de que iniciaran un noviazgo apenas confirmó el divorcio de Angélica, la actriz ha hecho varias apariciones públicas luciendo más joven y guapa que nunca, además de desatar rumores de que volverá a la pantalla chica. Apenas en noviembre del 2022, Angélica se reencontró con su amigo y exprotagonista Eduardo Yáñez en Miami, Florida a 15 años de haber protagonizado la telenovela Destilando amor.

Luego de que en anteriores ocasiones se negara a hablar de Rivera ante la prensa, durante la charla que sostuvo con la periodista Adela Micha para su programa La Saga, el famoso galán de telenovelas, quien se ha rumorado tuvo un romance con la actriz pero lo ha negado, explicó que su renuencia a hablar de ella se debe al reciente reclamo que recibió de la exprimera dama de México, revelando tremendo secreto.

Angélica Rivera y Yáñez en 'Destilando amor'

"Pues fíjate que me dieron la orden de que yo no soy su pin... ¿cómo se dice?..., no vocero no, pero algo así, le vas a tener que marcar tú", confesó al escuchar los primeros cuestionamientos sobre la actriz. Pese a esta declaración, Eduardo recalcó el gran cariño y apreció que siente por su colega: "La sigo queriendo muchísimo y siempre donde me la encuentre, donde nos encontremos, siempre va a haber ese amor, ese respeto", manifestó.

Posteriormente, el artista de 62 años destacó: "y además ella es a toda ma..., a todísima ma..., una gente divertida, feliz de la vida, o sea, es una chica super positiva, como ya lo dije mil veces, una persona que es madre de tres hijas, y el trabajo lo ha hecho perfecto, y aparte como profesional, impecable, como actriz buenísima". Finalmente, ante las dudas de Adela Micha sobre los deseos de Angélica por volver a los foros de televisión, Yáñez contó que Rivera le puso un alto para no hablar sobre su vida profesional.

Yo un día por andar de chiles diciendo de ella, me dijo 'oye cab..., ¿qué tú eres mi vocero?, ¿o qué ped...?', le digo 'no mami, pero te juro que, de ahora en adelante, cero'", finalizó.

Yáñez en 'La Saga'

