Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy lunes 13 de febrero: Predicciones de la semana según tu signo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta semana, en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos responde tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 13 de febrero del 2023. Estos incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Su digestión tendrá severos problemas en este día, querido Aries, así que la recomendación es ir al médico y dejar pasar más tiempo a los malestares. También un amigo del pasado lo contactará.

Tauro

Si tienes pareja, debes saber que esta semana será muy buena para fortalecer la relación y crear nuevos canales comunicativos. Necesita dormir más y seguirse cuidando.

Géminis

En temas de amor, querido Géminis, quizá se sienta muy solo, ya que la persona que ama no lo acompañará en una actividad importante. No olvide beber agua diario.

Cáncer

Si tiene miedos, debe compartirlos con alguien para que no lo absorban. En temas de trabajo, se presenta una excelente oportunidad laboral, con la que podrá crecer.

Leo

Quero Leo, aunque no lo crea, es momento de ahorrar más para poder cumplir sus sueños. Una parte de su salario guardada será muy buena para usted.

Virgo

Virgo, ha llegado el momento de demostrar de qué está hecho en el trabajo, pues sus jefes le asignarán nuevas labores, las cuales quedarán excelentes. Semana muy romántica para usted.

Libra

Eres una persona muy dulce, que tiene mucho para compartir con las personas, no tengas miedo de presentarte sin máscaras con una nueva pareja.

Escorpio

No tenga miedo al futuro, querido Escorpio, esta semana todo saldrá de maravilla en las actividades nuevas que emprenda. Aunque le gusta comer de todo, procure no excederse.

Sagitario

Tiene mucho trabajo en estos días, pero todo saldrá excelente gracias a su dedicación y esfuerzo tan característicos. Cuide su garganta de los cambios de clima.

Capricornio

Los chismes en el trabajo no se harán esperar, y uno de sus compañeros creará un gran lío. Manténgase lejos. Por otra parte, deje de espiar a sus exparejas.

Acuario

En asuntos de amor, verá que esta semana su relación dará un paso firme y nuevo, el cual le permitirá crecer. En temas de dinero, va bien con sus ahorros.

Piscis

Las presiones en su escuela o trabajo finalmente pararán, querido Piscis, así que no tenga miedo de externar su sentir. No se meta en problemas que no son de usted.

Fuente: Tribuna