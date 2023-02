Murió su hijo: Querida actriz de Televisa reaparece de luto y rompe en llanto por desgarradora razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una afamada actriz, quien lleva más de 10 años trabajando para Televisa, conmovió a millones de televidentes y colegas artistas debido a que días atrás reapareció ante las cámaras de luto y rompió en llanto al hablar de la trágica muerte de su bebé de apenas 3 meses. Se trata de la también modelo Brenda Kellerman, quien se sinceró sobre la partida de su hijo Dante ocurrida en 2019.

Como se recordará, hace más de 3 años la oriunda de Alajuela, Costa Rica, se enfrentó al momento más duro de su vida debido a que su mellizo falleció luego de tres meses con serios problemas de salud. El menor perdió la vida en el mes de agosto del año 2021 debido a una meningitis que padeció y que no fue diagnosticada a tiempo. Hasta la fecha ni Brenda ni su esposo Ferdinando Valencia han podido superar esta pérdida.

Brenda y Ferdinando con sus mellizos

Actualmente en el Canal de Las Estrellas están transmitiendo el reality Mira Quién Baila: All Stars donde ambos artistas son concursantes y donde en uno de los últimos episodios Kellerman conmovió a todos los presentes al dedicar una coreografía a su fallecido bebé: "Es un dolor que no sé ni cómo explicar. Nunca se supera la muerte de un hijo, no se supera", declaró la actriz de telenovelas como Corona de lágrimas.

La costarricense de 35 años presentó un baile al ritmo de la canción Abrázame muy fuerte y al finalizar su presentación, la producción colocó una imagen en la enorme pantalla donde se le aprecia cargando a Dante. En cuanto terminó de bailar, Brenda rompió en llanto y provocó nostalgia entre todo el jurado. Roselyn Sánchez empezó diciendo: "El dolor fue muy fuerte y sé que no debe de existir un dolor más grande que la pérdida de un hijo.

Isaac Hernández también se dijo conmovido por esta presentación y le aplaudió por mostrar esta parte tan vulnerable de ella, Asimismo la a actriz, quien en el 2018 participó en Reto 4 Elementos, provocó que Paulina Rubio rompiera en llanto al hablar de este emotivo momento: "Gracias por mostrarte vulnerable, gracias, por ser de vedad y me uno a tu dolor, qué bonito tener esa fuerza y esa garra, ellos están ahí y son nuestros ángeles, no se van a ir nunca", dijo entre lágrimas 'La Chica Dorada'.

Fuente: Tribuna y YouTube Las Estrellas