¿Nuevo pleito? Tras polémica gira con Paulina Rubio, Alejandra Guzmán cancela tour con Fey

Ciudad de México.- El pasado 2022, Alejandra Guzmán ocupó los titulares de los medios de comunicación por diversas razones, una de ellas fue por su colaboración con su exrival de amores, Paulina Rubio, con Perrísimas Tour y aunque la gira sí se llevó acabo, pasó sin pena ni gloria por Estados Unidos, además de ello, los pleitos entre ambas celebridades estuvieron a la orden del día, debido a la explosiva personalidad de ambas.

Para este 2023, la cantante de Hey Güera y Yo te esperaba estaba lista para realizar una nueva gira con otra cantante, esta vez la elegida sería Fey, y aunque todo parecía indicar que en esta ocasión las cosas sería diferentes y hasta ya habían mandado a hacer el poster promocional que se diferenciaba con el de Perrísimas al utilizar colores claros, la realidad es que esta nueva colaboración no vería la luz del día.

Poster de Perrísimas Tour

La noticia fue dada por Andrea Escalona, a través del programa mañanero Hoy. Según se sabe la hija de Silvia Pinal y Fey tenían una excelente química y hasta a retiros espirituales se habían ido juntas para fortalecer su relación, lo cierto es que hubo graves problemas de logística que no terminaron por convencer a la exnovia de Erik Rubín, pero... ¿qué pudo haber ocurrido para que ambas dieran un paso para atrás con sus planes con Eternas Tour?

Resulta ser que el manager de Fey había dicho que con él se podía contratar a ambas cantantes, cosa que no le agradó para nada a la intérprete de Eternamente bella, y en palabras de Andrea Escalona, la Guzmán habría dicho: "Oye, pérame estamos juntas, pero tú no me puedes vender", por lo que decidió terminar con cualquier posible colaboración, argumentando que no quería lastimar la "admiración" y el "respeto" que sentía por la cantante de Azúcar Amargo.

Poster de Eternas Tour

A diferencia de lo que ocurrió con Paulina Rubio, con quien terminó peleada, parece ser que Alejandra Guzmán y Fey se encuentran en los mejores términos posibles, precisamente por el cariño que se tienen la una a la otra decidieron concluir con todo el tema de la gira. Es posible que la hija de Enrique Guzmán haya aprendido sobre la mala experiencia que tuvo hace 1 año con 'La Chica Dorada'.

