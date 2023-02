"Quiero ofrecer una disculpa": Pati Chapoy da la cara en 'Ventaneando' y manda mensaje a Yuridia

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la famosa conductora Pati Chapoy por fin apareció en el foro de su programa Ventaneando luego de varios días de ausencia y habló de forma directa sobre las críticas que han recibido sobre su polémica con Yuridia. Como se recordará, la semana pasada Daniel Bisogno, Rosario Murrieta y el resto de sus compañeros se negaron a ofrecerle una disculpa a la cantante pero su jefa sí lo hizo.

Esta polémica comenzó debido a que la longeva periodista de TV Azteca, donde tiene trabajando tres décadas, señaló que la exalumna de La Academia no le daba entrevistas ni a ella ni a su equipo desde hace años y luego la sonorense salió a compartir las razones. A través de su cuenta de TikTok, Yuridia explicó durante mucho tiempo Pati y los conductores de Ventaneando la acosaron tanto por su físico que ella pensó en quitarse la vida:

Si yo trato de no dar entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche o porque hablen de mi cuerpo, ¡es porque casi me matan! Y porque se toman muy a la ligera las cosas que dicen", declaró.