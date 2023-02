Sale del clóset: Tras dejar Televisa, Silvia Navarro vuelve a 'Hoy' y declara su amor ¿por actriz?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas Silvia Navarro deja en shock a todos al reaparecer en las pantallas de Televisa luego de casi 6 años de ausencia. No solo anunció que está en pláticas para unirse a un nuevo melodrama en la televisora, sino que además decidió 'salir del clóset' al confesar al mundo y ante las cámaras del programa Hoy su nuevo romance. Tras la polémica ocurrida en 2019, donde se pensó que anunciaba una relación con una mujer, ahora impacta al declarársele ¿a actriz?

Como se recordará, la talentosa protagonista empezó su carrera en TV Azteca en 1998 al debutar en la telenovela Perla. Ahí estelarizó proyectos como Catalina y Sebastián, La calle de las novias, Cuando seas mía, La duda, La heredera y Montecristo, hasta que en el 2008 decidió cambiarse a Televisa para protagonizar Mañana es para siempre. Tras un supuesto veto de TV Azteca, nunca más volvió a la empresa del Ajusco y se quedó en San Ángel.

La artista de 44 años continuó con protagónicos en Las Estrellas, estelarizando proyectos como Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo, La candidata y Caer en tentación, el último que hizo en 2017. Tras años de ausencia y confirmar que se separó del padre de su hijo, afirmando que estaba soltera, en 2020 se fue a Telemundo, donde protagonizó La suerte de Loli. Y aunque se sabía que tenía firmado un contrato de exclusividad con VIS, ahora reaparece en Televisa.

Cabe mencionar que la actriz siempre ha sido hermética sobre su vida personal, sin embargo, se rumoró que 'salió del clóset' en el 2019 por una fotografía que publicó con una mujer llamada Karina Fenton, en la que escribió un mensaje que levantó sospechas sobre su orientación sexual. "Ella es @karbailando y nos amamos", publicó. Silvia se rió de la situación y desmintió que fuera su pareja, pero nuevamente en 2022 volvió a despertar rumores al posar con una mujer llamada Rubelia Catillo.

Y ahora, es la misma Silvia quien opta por confesarse y 'salir del clóset', declarándose "feliz y enamorada", esto luego de que en agosto pasado confirmó su romance ¿con una actriz? No, nada que ver, pues al parecer tendría una relación con el actor de Televisa Flavio Medina, pues hace un tiempo se dejó ver muy romántica con él en unas fotografías que encendieron las redes. Y ahora, en entrevista para el matutino Hoy, Silvia no quiso callar más y gritó a los cuatro vientos su amor por él e incluso ¡le pidió matrimonio!

Mientras el reportero del matutino de Las Estrellas le preguntaba sobre su vida sentimental, Silvia estalló y dijo: "Flavio cásate conmigo, ya nos cacharon... Tenemos una relación de amor desde Amor Bravío, ¿sabes?, lo amo, ¿no lo sabían?, se los cuento, lo amo y lo amaré para siempre", comentó, sin brindar más detalles del supuesto romance, que para algunos era sarcasmo pues llevan años siendo grandes amigos.

Por otro lado, la intérprete mexicana reveló cuáles son sus planes laborales para este 2023: "Estoy analizando proyectos, leyendo cosas, cerrando otras, actuando, o sea, trabajando también en mí y pues con mucha cosa bonita, creo que es un buen año de manera personal y ojalá para todos también sea". Silvia fue captada en los pasillos de Televisa saliendo de las oficinas del productor Pedro Ortiz de Pinedo, por lo que explicó que podría volver a la pantalla chica de la mano de él.

"Pedro trae un proyecto bien bonito, me gusta mucho cómo está escrito, pero es que luego no se habla de más, creo que hay que darle oportunidad a que sucedan varias cosas antes de dar alguna declaración, no porque no quiera, sino porque hasta que no sea concreto es difícil", dijo al respecto, emocionando a sus fanáticos, pues lleva varios años retirada de la pantalla chica mexicana.

