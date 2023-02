Super Bowl: Donald Trump se va con todo en contra de Rihanna por "insultante" gesto

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 12 de febrero, la cantante Rihanna regresó a los escenarios tras 7 años de ausencia, para aparecer en el show del medio tiempo del Super Bowl y aunque la celebridad dio una espectacular noticia, la realidad es que su actuación dividió a la audiencia por diversos motivos, ya que si bien, hubo quienes se sintieron encantados, hubo algunos más que habrían querido ver algo mejor de la intérprete de I Can't Remember to Forget You.

Entre los detractores de Rihanna se encuentra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de redes sociales se le fue con todo a la cantante de Umbrella, por presuntamente hacer un mal trabajo en lo que denominó como "el peor show de medio tiempo de la historia", a esto le sumó su inconformidad por haber hecho un gesto que muchos podrían considerar como ofensivo, en especial si se toma en cuenta que varios niños miran el espectáculo.

Epic Fail_ Rihanna dio, sin duda, el peor show de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave declive, con su lenguaje grosero e insultante", señaló el exmandatario

Publicación de Donald Trump

Pero... ¿qué hizo Rihanna que enfadó tanto al polémico empresario? Resulta ser que, en algún momento del medio tiempo, la cámara enfocó a la famosa de abajo hacia arriba, cosa que la cantante aprovechó para poner su mano entre la entrepierna, mientras empujaba su cadera hacía adelante. Este gesto fue sumamente criticado en redes sociales porque algunos lo tomaron como un insulto hacia la audiencia del magno evento.

Dejando esto de lado, lo que se robó la noche no fue tanto la elaborada coreografía o la selección de canciones, sino las sospechas de que Rihanna está esperando a su segundo bebé, cosa que se convirtió rápidamente en el tema de conversación en redes sociales, debido a que ninguno de sus fans sabía este dato. Dicha noticia terminó por ser confirmada por su manager, luego de su presentación.

Este sería el segundo bebé de Rihanna y el rapero A$AP Rocky. Cabe señalar que esta noticia sorprendió a propios y ajenos, debido a que la celebridad tuvo a su primer hijo apenas hace nueve meses, por lo que muchos esperarían que esperaría un poco más para traer a un nuevo hijo al mundo. Por otro lado, la famosa dio algunas señales de su segundo embarazo el pasado jueves, durante su vista previa al Super Bowl, cuando dijo que no estaba segura de tomar la decisión de actuar.

