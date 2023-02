Tras 30 años en Televisa y tres divorcios, actriz acaba en silla de ruedas y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene más de 30 años en las filas de Televisa y que ha vivido tres divorcios, sorprendió a toda la audiencia debido a que este lunes 13 de febrero regresó al programa Hoy luego de acabar en silla de ruedas. Se trata de la talentosa Gaby Platas, quien hizo su primer proyecto en el canal desde 1992 cuando tuvo una pequeña participación en el melodrama Mágica Juventud.

La intérprete oriunda de Naucalpan, Estado de México, luego se unió a otras telenovelas como Dos mujeres, un camino, Pobre niña rica, La culpa, Locura de amor, Carita de ángel, Clase 406, Las tontas no van al cielo, Atrévete a soñar, Esperanza del corazón, Miss XV, Antes muerta que Lichita y ¿Qué le pasa a mi familia?. Además del 2000 al 2006 fue parte del extinto programa Otro Rollo con Adal Ramones.

Actualmente Gaby está felizmente con su pareja, sin embargo, ha tenido muy mala suerte en el amor y se ha divorciado en tres ocasiones. Tuvo un primer matrimonio fue con el empresario Alberto Shueke, luego se casó con el conductor Poncho Vera y finalmente unió su vida a Paco de la O, a quien acusó de violencia: "No te das cuenta hasta que de verdad las cosas se vuelven muy malas y una vocecita te dice 'esto no está bien, esto no es normal, no es lo que te mereces', entonces para mis sí fue una gran decisión no estar ahí.

La también integrante del programa Me Caigo de Risa volverá a las telenovelas este 2023 luego de un par de años de ausencia y lo hará siendo parte del elenco de El Amor Invencible protagonizado por Angelique Boyer y Danilo Carrera. En esta historia Platas interpretará al personaje de 'Camila Torrenegro de Peralta', quien está en silla de ruedas. Otros famosos que forman parte del proyecto son Guillermo García Cantú, Marlene Favela y Daniel Elbittar.

Durante la mañana de este lunes 13 de febrero Gabriela, quien a sus 48 años nunca ha tenido hijos y es que ser madre nunca estuvo en sus planes, visitó el foro del programa Hoy para promocionar el próximo estreno El Amor Invencible y dio un duro golpe a la audiencia de la competencia, Venga la Alegría. La actriz estuvo platicando con Andrea Legarreta y Galilea Montijo sobre su nuevo proyecto, el cual se estrena el próximo lunes 20 de febrero en horario estelar.

Fuente: Tribuna