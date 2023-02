Tras 39 años en Televisa y llegar a 'VLA', protagonista de novelas llora y da inesperada noticia

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien se retiró de la actuación un par de años y que luego de dejar de ser exclusiva llegó a Venga la Alegría, está de regreso en los pasillos de Televisa con un nuevo proyecto y días atrás sorprendió al público al hacer una fuerte confesión. Se trata de la talentosa Lety Calderón, quien ya se alista para el estreno de su nuevo melodrama El Amor Invencible.

La originaria de la CDMZ debutó en la televisora de San Ángel en 1982 y se dio a conocer por estelarizar novelas como Yo compro esa mujer, Esmeralda, La Indomable, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, entre otras. Sin embargo, Leticia también ha podido interpretar a icónicas villanas en proyectos del Canal de Las Estrellas como En nombre del amor, Amor bravío e Imperio de Mentiras, el cual marcó su retiro de la empresa.

La ojiverde de 54 años decidió dejar de actuar en 2021 para dedicarse a su familia y en este tiempo alejada de los foros sufrió la muerte de su padre a causa de Covid-19. En una entrevista que brindó al matutino Venga la Alegría, Calderón reconoció que tuvo miedo de morir luego de ser sometida a una operación de vesícula y que por ello alistó todos sus documentos y testamento para no dejar desprotegidos a sus herederos, Carlo y Luciano.

En días pasados Leticia visitó el foro del programa Cuéntamelo YA! para hablar de su regreso a la pantalla de Televisa con el melodrama El Amor Invencible que está protagonizado por Angelique Boyer y Danilo Carrera. En esta historia dará vida al personaje de 'Josefa Torrenegro'. Otros famosos que forman parte del proyecto son Víctor González, Guillermo García Cantú, Gaby Platas, Marlene Favela y Daniel Elbittar.

Lety confesó a los televidentes que dio el "sí" a esta novela primero porque le tiene mucho cariño al productor Juan Osorio y después porque la historia la atrapó: "Estamos muy emocionados, en todos los capítulos pasa algo, no hay ninguna escena que sea de paja", platicó. Asimismo, la exesposa de Juan Collado relató que ha llegado a romper en llanto durante las grabaciones del melodrama debido a que las escenas son muy intensas.

Lloré en una escena donde una de las chicas jóvenes, no sabes lo que me hizo llorar, le aplaudimos toda, no sabes qué bella escena", relató a Calderón.