VIDEO: ¿Ella manda? Gerard Piqué hace fuertes declaraciones sobre Clara Chía y su ruptura con Shakira

Ciudad de México.- La polémica entre Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y la cantante colombiana Shakira parece no llegar a su fin, especialmente cuando el culé ahora se ha dado el tiempo de hablar tanto de la madre de sus hijos como de su actual pareja, la joven Clara Chía, de 23 años de edad y quien supuestamente es la que se encarga de algunas cosas en su vida, ejemplo de ello es el de elegirle la ropa que usa.

Aunque a través de las redes sociales el jugador de 36 años de edad ya había confirmado que sí tenía una relación con la joven a quien éste empleó en la compañía Kosmos, ahora ha hablado de ambos de manera más abierta mediante el programa Kings League, espacio donde le reveló al streamer Ibai Llanos que es ella quien se encarga de escoger su ropa pues remarcó, no está al tanto de las tendencias o de cualquier asunto ligado a la moda.

Aunque esta es la primera vez en que Piqué se refiere a Clara Chía como "su novia", la polémica salió más por el hecho de que es ella la que parece llevar las riendas de la relación. Internautas lo han llamado desde "mandilón" hasta "inmaduro" por no poder siquiera tomar una decisión tan simple como lo que usará tanto para salir a la calle como para el día a día; sin embargo, nada de esto ha sido motivo para que él se muestre algo afectado.

La declaraciones del exjugador de la escuadra blaugrana se hicieron en el marco en que la originaria de Barranquilla no solo sigue cosechando éxitos por la Music Session #53 con el productor argentino Bizarrap (BZRP), sino porque además la intérprete de temas como Monotonía, Ojos Así o Suerte anunció una colaboración con el cantante Manuel Turizo que claro, le permite segur creciendo como cantante de talla internacional, mientras que su expareja reconoce que su novia es la que decide su ropa por él.

Foto: Twitter

Y es que respecto a la autora con Shakira, Ibai Llanos le preguntó al jugador quién es la persona más famosa que tiene en su agenda de contactos y de inmediato reconoció que es la madre de sus hijos la que ostenta este título, por lo que la charla lo llevo a asegurar que tras la ruptura con la cantante y compositora, pasó por momentos muy difíciles que incluso lo llevaron a evitar que sintonizara el Mundial de Qatar 2023.

"Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final y no todo el partido entero, y todavía no he charlado con él (Messi) después de haber ganado la Copa del Mundo". dijo.