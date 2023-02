Adiós 'VLA': Tras desprecio por "viejo" y perder exclusividad en Televisa, actor se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de las telenovelas, quien tiene más de 50 años de experiencia en Televisa y que meses atrás confesó que ya no le daban trabajo por 'viejo', sorprendió a todos los televidentes de Hoy debido a que este martes 14 de febrero reapareció en el programa haciendo fuertes confesiones. Se trata del famoso Eric del Castillo, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel.

Hace unas décadas el actor mexicano fue el máximo protagonista del Canal de Las Estrellas y algunos de sus proyectos más destacados son Alondra, Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia. Tras perder su exclusividad, Eric llegó a la pantalla de Telemundo en el año 2020 para participar en la exitosa serie La Doña 2.

También platicó en exclusiva para el programa Ventaneando de Pati Chapoy para confirmar el fin de su contrato en Televisa. Mientras que el pasado 2022 el padre de la exitosa actriz Kate del Castillo denunció ante las cámaras de Venga la Alegría que los productores de telenovelas ya no le ofrecían empleo debido a su edad, pues se había rehusado a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y temían que se contagiara.

Afortunadamente meses atrás el histrión de 88 años regresó a las novelas del Canal de Las Estrellas luego de 3 años de ausencia siendo parte de Mi secreto. Durante la mañana de este martes 14 de febrero Del Castillo reapareció en el matutino Hoy junto a su esposa Kate Trillo pues ambos abrieron las puertas de su hogar en pleno Día del Amor y la Amistad para contar cómo ha sido su historia de amor luego de más de 50 años juntos.

En primer lugar la señora Kate contó que en su juventud ella ni siquiera conocía a Eric por su fama de actor pues no solía ver televisión y él desde el primer momento le dijo que acabarían casados. La primera cita entre el primer actor y su esposa lastimosamente fue un desastre ya que hubo un temblor: "Empezó a temblar y ella le tiene terror a los terremotos, pero se agarra de mí y me abraza y yo dije 'pues de aquí soy'".

Doña Kate de inmediato intervino y lo desmintió, asegurando que ella nunca lo abrazó para luego revelar que ella siente una profunda admiración por Eric: "Me dio mello pero no te abrace... lo amo y lo admiro desde el día que lo conocí". Por su parte, el padre de Verónica del Castillo también confesó qué admira de su esposa: "Nunca la he visto fodonga, siempre la he visto arregladita, maquilladita y eso importa".

