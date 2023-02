"Cállate ridícula": Laura G llora al leer carta de su esposo en 'VLA' y todo TV Azteca se la come viva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada conductora Laura G, quien al inicio de su carrera formó parte de Televisa y estuvo con ellos durante 10 años, de nueva cuenta está siendo víctima de las peores críticas en las redes sociales y es que hace algunas horas apareció ahogada en llanto ante las cámaras del programa Venga la Alegría. Como se sabe, el público de TV Azteca lleva tiempo pidiendo su salida de la emisión.

Lastimosamente la mujer oriunda de Monterrey, Nuevo León, nunca fue bien recibida por la audiencia de este canal y en cada error que comete aprovechan para recordarle escándalos de su pasado como el conocido 'Cabañazo'. Hay que recordar que mientras conducía la sección de espectáculos en el noticiero Primero Noticias, Laura fue captada saliendo de una cabaña en La Marquesa con el periodista Carlos Loret de Mola, quien en ese momento era su jefe y además estaba casado.

Pese a que ya pasó más de una década de ese suceso y de que ella ahora está felizmente casada con Nazareno Pérez, con quien ha formado una bella familia, sigue recibiendo fuertes ataques y la mañana de este día no fue la excepción. Resulta que la expresentadora de El club de Eva y Todo un show recibió duras críticas de los televidentes por haberse conmovido hasta las lágrimas por la sorpresa que recibió este San Valentín.

Su marido envió a la producción de VLA una carta donde le expresaba todo su amor a la conductora y cuando estaba la estaba leyendo, no pudo evitar que su voz se quebrara: "Cada día que pasa confirmo que lo mejor es la familia que formamos...tu sonrisa, tus locuras, cada momento a tu lado es una aventura que no me quiero perde4r". Esta simple acción provocó que el público del Canal Azteca Uno de inmediato se le fuera encima a 'La G' y le dejaron críticas en las redes.

¿No puede ser más odiosa?".

Cállate ridícula".

Ya sáquenla del programa".

Cabe resaltar que Laura no fue la única que recibió una sorpresa por parte de sus seres queridos y a cada uno de los conductores de Venga la Alegría lo sorprendieron con algo. A Sergio Sepúlveda le mandaron su desayuno favorito, mientras que a Kristal Silva la sorprendió su marido Luis Ángel Garza con un ramo de rosas al igual que Flor Rubio, quien también rompió en llanto al ver a su esposo Rafael Martínez en el foro del programa.

