¿De Televisa a prisión? Tras veto en 'Hoy', Alfredo Adame llega a 'VLA' y confirma que asesinó a joven

Ciudad de México.- El controversial actor y conductor Alfredo Adame, quien presuntamente fue vetado de Televisa y del programa Hoy desde hace unos meses, sorprendió a todos sus seguidores debido a que en recientes declaraciones admitió haber asesinado a un joven. Durante la mañana de este 14 de febrero el histrión de 64 años dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y compartió todos los detalles.

En primer lugar Adame contó este terrible suceso en entrevista exclusiva en Todo para la mujer, programa radiofónico conducido por Maxine Woodside, y luego de que la noticia se volviera viral, ahora apareció en el matutino de TV Azteca. Como se sabe, durante los últimos años el expresentador de Hoy se ha dado a conocer por sus escándalos y en los últimos meses por sus peleas callejeras que incluso ya lo llevaron hasta el quirófano.

Ante las cámaras de VLA, mediante una videollamada, Alfredo confesó que había provocado la muerte de un conocido en su juventud y admitió que escapó de la justicia porque su padre lo protegió. Sin pena ni remordimiento, el actor contó: "Era un junior idiota, se me dejó venir franco y en ese momento agarro, empuño y le tiró hacia arriba y le pego en la mera tráquea, los otros se hicieron hacia atrás", expresó dejando en shock.

El galán de melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia señaló que huyó del lugar luego de inmediato y que al pasar de los días se enteró que su victimario había muerto. Al contarle a su papá, este decidió esconderlo para no enfrentar la justicia: "A mí me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán durante 1 año".

En dos días arregló y en tres días ya estaba en Lázaro", reveló dejando en shock.

El exesposo de Diana Golden y Mary Paz Banquells, con quienes tiene una fuerte rivalidad, dijo que sí sintió remordimiento después de haber provocado la muerte de un joven pero añadió: "Entre que son peras y son pelones, más vale decir aquí corrió que aquí se quedó". Asimismo, Alfredo contó que no teme en que las autoridades tomen cartas en el asunto pues argumenta que solo se defendió y cerró diciendo que consultó a una prestigiada psiquiatra sobre su caso:

No hay temor en que se reabra ni nada, fue en defensa propia, y una psiquiatra que yo consulté me dijo 'tú eres víctima de tu propio éxito".

