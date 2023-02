Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, martes 14 de febrero: Predicciones del Día del Amor y la Amistad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te informa cuáles son los horóscopos de hoy, martes 14 de febrero del 2023. En estos encontrarás las predicciones del Día del Amor y la Amistad para tu signo zodiacal. ¡No ignores los mensajes del Universo para ti en temas de relaciones, salud, dinero, trabajo y más!

Aries

Querido Aries, hoy te sentirás algo nostálgico por tu soledad, pero la verdad es que tienes mucha gente que te quiere. Valora eso, porque no todo se trata de amor de pareja.

Tauro

La gente en el signo nacido de Tauro realizará jugadas estratégicas este martes 14 de febrero, todo con tal de conseguir una nueva pareja. Saldrá bien si son sinceros.

Géminis

Una pelea con tu pareja podría hacer el día algo muy tenso. Si no tienes ánimo de hablar, mejor ignórala, ya que la situación que no es tan grave, podría escalar.

Cáncer

No seas grosero con la gente que te ha dado apoyo en situaciones difíciles, querido Cáncer, pues con ellos contarás siempre. Trata de no ser tan materialista en este día festivo.

Leo

Este día tendrás severos problemas con tu jefe, quien andará un poco más a la defensiva por asuntos con los altos mandos. No te dejes llevar por la incomodidad.

Virgo

Posiblemente, una pelea familiar te haga llorar en este día, y todo se debe a que no has hablado con sinceridad sobre cómo te sientes. Es momento de ser honesto.

Libra

No hagas cosas por quedar bien con los demás. Si pretendes dar un detalle a una persona que amas por el Día del Amor y la Amistad, que te nazca del corazón.

Escorpio

Una persona te hará un favor muy especial este día. No dudes de que eres una persona que merece mucho amor, atención y cuidados, eso y no menos.

Sagitario

Recordarás a un familiar o ser querido que se fue de este mundo hace un tiempo. Recuerda que el dolor no desaparece nunca del todo, solo se hace más pequeño con el tiempo.

Capricornio

En la oficina comenzarán a sonar rumores sobre un supuesto romance que tienes con alguien; no hagas caso, si no es verdad. Y si lo es, cuidado, no es bueno el amor en el trabajo.

Acuario

Acuario, has obrado mal en estos días, y el karma te alcanzará, en especial en asuntos de amor. Mejor dedícate a seguir tus sueños sin estar molestando a los demás.

Piscis

Para la gente nacida en el signo de Piscis, este Día del Amor y la Amistad será un tanto solitario, porque primero deben aprender a amarse. Ojo, esto no significa que no sean dignos de cariño.

Fuente: Tribuna