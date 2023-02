Luto en 'Hoy': Muere querida actriz de Televisa de un infarto; entre lágrimas, su madre la despide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 18 años de su muerte, siguen recordando a una famosa actriz que falleció víctima de un infarto luego del susto que pasó al sentirse víctima de un asalto en la CDMX. Se trata de la actriz y conductora Mariana Levy. Este trágico hecho que conmocionó al espectáculo ocurrió un 29 de abril del 2005 y desde entonces, se le extraña en la pantalla chica, sin embargo, quien la extraña con locura es su madre, la conductora Talina Fernández.

En entrevista con Yordi Rosado, la llamada 'La Dama del Buen Decir', contó cómo se enteró del deceso de su hija, quien tenía 39 años al momento de su muerte y dejó sin madre a tres pequeños: María, fruto de su relación con Ariel López Padilla, Paula y José Emilio, quienes son hijos del empresario José María 'Pirru' Fernández, con quien la actriz estaba casada en ese momento. Talina abrió su corazón y contó cómo ha enfrentado el suceso más desgarrador de su vida.

La exconductora del programa Hoy reveló que es algo que nunca podrá superar: "Horrible, me estaba maquillando para (el programa) Nuestra Casa y me habla Pirru (quien estaba casado con Mariana) y me dice algo que no entendía un carajo. Lo único que entendí fue ‘un paro cardíaco y le pregunté: '¿La sacaron del paro?' ya no entendí la respuesta", comenzó su relato. "Fui a Prado Sur donde murió mi niña, yo entré sin saber si seguía viva; estaban las enfermeras sentadas rezando", contó.

Posteriormente, reveló cómo la encontró ya sin vida en el hospital: "'¿Dónde está mi niña?’ Estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir", contó. "Mariana le dijo (a Pirru) 'me voy a desmayar' y cayó muerta", recordó con dolor del momento en el que sufrió el infarto. Ya en el hospital Talina contó que se acostó al lado del cuerpo de su hija: "La abracé, la besé, le puse un poco de maquillaje porque era linda", dijo entre lágrimas.

"Pienso en mi nieta 'Yo no me puedo morir ahorita, mi nieta María me necesita porque su papá pues es muy especial'". Detalló que a Mariana no le hicieron la autopsia, por lo cual lo seguros que tenía contratados no le pagaron porque su muerte fue considerada como "natural". Asimismo, dijo que adoptó a su nieta María, a quien Mariana tuvo con su primer esposo Ariel López Padilla, quien le dio su consentimiento, mientras que Paula y José Emilio se quedaron a cargo de José María 'Pirru' Fernández.

"Han habido momentos difíciles pero también hay momentos de alegría, extraordinarios", contó reflexionando sobre la ausencia de su hija. Y agregó: "Yo en la noche antes de dormirme, tengo un cajón con la foto de Mariana, le cuento cómo estoy, cómo la extraño, cómo la amo y me duermo. El dolor es mío, no voy a andar (diciendo) cómo sufro. Comparte alegría, lo bueno, todos hemos tenido dolores muy fuertes, pero estamos vivos", reflexionó.

