A 4 meses de su boda y tras revelar embarazo, Maite Perroni le envía 'recadito' a Andrés Tovar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace cuatro meses, la prensa de la farándula mexicana se enfocó en hablar de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, la cual se celebró en una ceremonia íntima en Valle de Bravo, Estado de México. A tres meses de esto, la pareja dio la noticia de que próximamente serían tres, puesto la exRBD está esperando a su primer bebé, noticia que fue celebrada por todo en fandom de la mencionada agrupación.

Si bien, en un comienzo, la relación de la actriz de La Triada y el exproductor de Sale El Sol fue sumamente criticada, porque presuntamente habrían comenzado su relación cuando Tovar continuaba casado con la histrionista Claudia Martín, esto no provocó el distanciamiento entre ambos, de hecho, hoy en día son considerados una de las relaciones más estables del mundo de la farándula, logro que no cualquiera tiene.

Debido a ello, no es de sorprender que en este martes, 14 de febrero (Día de San Valentín) Maite Perroni haya decidido enternecer a sus más de 4,9 millones de seguidores en Twitter tras compartir una fotografía de ella junto a Andrés, a la que anexó un tierno mensaje en el que dejó en claro lo enamorada que está de él: "No hay día que no agradezca tu existencia... Mi alma te estaba esperando y sí existías".

Maite Perroni presume su romance con Andrés Tovar

Cabe mencionar que este mensaje es un guiño directo a otro que Maite publicó en su cuenta de Instagram el día del cumpleaños de Andrés Tovar, cabe señalar que ésta habría sido la última publicación de Perroni en la aplicación de la cámara multicolor: "Mi alma te estaba esperando y sí existías. Sí eres de carne y hueso. Si eres un mortal con alas, que no dejas de soñar y compartirme cada día lo bonito que es vivir cada día un amor sano", mencionó la famosa.

Si bien, Maite no ha tenido reparo en presumir lo feliz que es en su nueva vida de casada, hay algo que no termina por gustarle a sus fans y es que, desde que anunció que estaba embarazada, el pasado viernes, 6 de enero, la protagonista de Cuidado con el ángel y La octava cláusula no ha hecho nada por mostrar su pancita de embarazo, cosa que varios de sus seguidores expresaron, deseaban ver.

Fuentes: Tribuna