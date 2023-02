Se volvió mujer: Tras 20 años en Televisa y un divorcio, actor fracasa en TV Azteca y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien trabajó durante 20 años para Televisa y que el pasado 2022 intentó integrarse a las filas de TV Azteca, sorprendió a toda la audiencia debido a que la mañana de ayer lunes reapareció en el programa Hoy. Se trata de Adrián Uribe, quien el año pasado confirmó que había decidido renunciar a su contrato de exclusividad pero de igual manera siguió trabajando en Las Estrellas.

Durante sus dos décadas de carrera, el originario de la CDMX ha dado vida a entrañables personajes de la empresa de San Ángel como 'El Vitor', 'Carmelo' y 'Poncho Aurelio', con los que además de salir del clóset también se ha transformado en mujer para participar en sketches. Adrián se dio a conocer participando en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron.

Además probó suerte en las novelas y el pasado 2020 fue protagonista del melodrama Como tú no hay dos producido por Carlos Bardasano. El intérprete de 50 años confirmó en una entrevista con el programa Ventaneando de Pati Chapoy que había perdido su contrato de exclusividad luego de 20 años porque él no quiso renovarlo y luego se especuló que entraría a las filas del Ajusco pero la contratación no se concretó por no llegar a un acuerdo.

Fuente: YouTube Ventaneando

El canal de YouTube Chacaleo reportó hace poco más un mes que los altos mandos de la televisora no lo quisieron contratar por "exigente" y es que aseguran que quería un contrato millonario. A mediados del 2022 Uribe regresó al aire al Canal de Las Estrellas con el nuevo programa De noche pero sin sueño y durante la mañana de ayer lunes el histrión reapareció en el programa Hoy platicando con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto del elenco.

Adrián visitó a los conductores del matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría para hablar de su participación en la próxima entrega de los Premios Lo Nuestro, que se realizarán el próximo jueves 23 de febrero en Los Ángeles, y también se animó a dar una íntima entrevista en la divertida sección La Tina. Además en una entrevista exclusiva el conductor anunció la nueva temporada de su late-nigth show y adelantó que Christian Nodal y Paulina Rubio serán algunos de sus invitados.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy