Shakira paraliza las redes al enviar 'escalofriante' mensaje; estaría dirigido a Piqué

Barcelona, España.- Este martes, 14 de febrero, Shakira logró sacudir a sus más de 82,3 millones de seguidores en Instagram, después de publicar un video en donde se le ve cantar una canción, sin embargo, quienes lo presenciaron teorizaron que, por el tono de la canción y el día que hoy se está celebrando (San Valentín), podría tratarse de una indirecta para su expareja, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

Resulta ser que en el clip de apenas unos segundos, se aprecia a la colombiana limpiar un pasillo de lo que parece ser su cocina, mientras interpreta la canción Kill Bill, tema estadounidense que fue estrenado por la compositora SZA, el pasado mes de diciembre. El problema radica en que la canción habla del desamor, ya que trata de alguien perdió a su pareja, pero no solo eso porque esa persona ya está con alguien más, algo que en definitiva tiene similitudes con las cosas que la intérprete de Pies descalzos ha debido vivir en los últimos meses.

Como era de esperarse, el debate no tardó en desatarse en la sección de comentarios, donde varias personas señalaron que podría tratarse de una indirecta para el catalán: "La letra, el outfit, limpiando la escena del crimen, qué soporten", "Yo tirando indirectas", "A buen entendedor pocas palabras. La música, la letra bien 'clara' y los tacos más la alfombra. ¡Shakira lo volvió a hacer", "Todos hablando de la forma en que Shakira trapea el piso y nadie habla de la letra de la canción que canta".

Si bien, en ningún momento, la colombiana llegó a mencionar que el tema estaba dedicado para Piqué, la letra la habría puesto en evidencia: "Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura que me conseguí a un terapeuta para decirme que hay más hombres.".

Shakira enviaría un mensaje a Gerard Piqué

La parte 'escalofriante' de la canción viene después, ya que, en ella se hace mención de que preferiría matar a su pareja, que verlo con alguien más: "No quiero a ninguno otro, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería. Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola"... Y tú, ¿piensas que se trata de una indirecta a Piqué?

