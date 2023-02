Shock en el regional: Alfredo Olivas niega secuestro con mensaje; redes se inundan de memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios minutos comenzó a difundirse el rumor de que el afamado cantante Alfredo Olivas había sido privado de la libertad en inmediaciones del estado de Zacatecas, pero él ya salió a desmentirlo. Los primeros reportes apuntaban a que el oriundo de Ciudad Obregón, Sonora y parte de su staff habían sido 'levantados' en el municipio de Concha de Oro, lo cual resultó ser falso.

Medios como La Vanguardia y Telediario presentaron la información señalando que Alfredo viajaba junto a su equipo de trabajo cuando fueron interceptados por un comando armado, quienes los despojaron de sus pertenencias, pero la noticia no es verdadera. No obstante, miles de admiradores y fans del cantante de éxitos del regional mexicano se mostraron preocupados y llenaron las redes sociales con múltiples mensajes.

La información que se había dado sobre el supuesto secuestro de 'El Patroncito' era que sus cinco acompañantes ya habían sido liberados, pero que de él no se sabía nada. Hace unos minutos el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que ya se había puesto en contacto con el representante de Olivas y este desmintió su privación de la libertad: "Álex Jiménez dice que está bien, que no le pasó nada, que estaba dormido en su casa".

Y añadió: "Dice que no sabe si lo asaltaron, pero que está bien, que no atentaron contra su vida, está en su casa, pero que Olivas está desde el domingo en su casa". Aunque la información sobre la privación de libertad de 'Alfredito' no era real, sus fieles admiradores inundaron de memes todas las redes y de inmediato hicieron tendencia su nombre en Twitter. Incluso hubo quienes hasta se apuntaron "para rescatarlo".

Asimismo el propio intérprete de temas como En Definitiva y El Precio de la Soledad usó sus historias de Instagram para negar de forma tajante que estuviera secuestrado y prometió a sus seguidores pronto dar la cara para evitar nuevas especulaciones. Actualmente Alfredo Olivas es uno de los cantantes más aclamados de la música regional y es que ha agotado cada uno de sus conciertos por la República Mexicana.

Mi gente, por acá todo bien, ahorita nos reportamos", escribió en sus historias.

Fuente: Tribuna